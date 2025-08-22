Видео
Лишь один знак Зодиака будет магнитом для удачи в эти выходные

Лишь один знак Зодиака будет магнитом для удачи в эти выходные

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:01
Гороскоп на выходные, 23-24 августа 2025 — какой знак Зодиака получит удачу
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные 23-24 августа станут особенными благодаря мощному астрологическому событию — новолунию в Деве. Это событие запускает новый этап, когда Вселенная дарит шанс перезапустить жизнь. Астрологи отмечают, что новолуние под руководством земного знака Девы формирует атмосферу стабильности, ясности и новых перспектив. Но есть один знак Зодиака, которому эти суббота и воскресенье принесут не только возможность обновления, но и подарят чрезвычайно сильную удачу.

Кого Вселенная осчастливит уже на этих выходных, узнавайте на Новини.LIVE в точном прогнозе астрологов.

Гороскоп на выходные 23-24 августа 2025 — какой знак Зодиака ждет удача

Новую счастливую страницу жизни на этих выходных откроют Девы. И это неудивительно, ведь именно они окажутся в центре внимания Вселенной. Представители этого знака Зодиака почувствуют прилив энергии, вдохновение и ясность мыслей. То, что казалось сложным и запутанным, вдруг станет простым и понятным.

 

Кто из знаков Зодиака будет притягивать бешеную удачу уже на эти выходные, 23-24 августа 2025 — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Как отмечают астрологи, именно для вас молодая Луна запускает цикл удачи, который продлится несколько недель, но именно 23-24 августа вы получите первые знаки, что судьба на вашей стороне. Это могут быть приятные известия, случайные знакомства, неожиданные финансовые поступления или шанс начать то, о чем вы давно мечтали. Фиксируйте идеи. Они станут основой для будущего финансового и личносного роста.

В этот период можно смело начинать что-то новое или планировать важные дела, тщательно обдумывая каждый шаг. Также астрологи советуют прислушиваться к внутреннему голосу, ведь сейчас вы будто подключены к большой космической сети. Совпадения и знаки, которые будут попадаться на вашем пути, будут не случайными.

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
