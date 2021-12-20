5 ошибок в приготовлении спагетти, которые испортят блюдо

Паста часто кажется самым простым блюдом, которое можно готовить в будний вечер, но если вы ошибетесь в некоторых простых шагах - то можете испортить макароны.

О пяти самых распространенных ошибках рассказывает DailyStar.

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Как приготовить вкусные спагетти

Тысячи людей каждый вечер бросают пасту в кастрюлю и варят ее как легкий вариант ужина вместе с любимыми соусами, такими как болоньезе или карбонара.

Есть 5 самых распространенных кулинарных ошибок, которые допускаются во время приготовления макарон.

Не переварите

Чтобы получить идеальные спагетти, вы должны варить их шесть-семь минут.

Если они все еще хрустящие, продолжайте готовить их и через каждые 30 секунд пробуйте.

Не добавляйте оливковое масло

Не добавляйте оливковое масло в воду для макарон.

Мы все слышали, что это может предотвратить слипание макаронных изделий во время слива воды, но если их правильно приготовить и быстро добавить в них соус, этого не должно произойти.

Избегайте этого, так как масло оставит пленку на макаронах после того, как вода будет слита.

Не сливайте воду сразу

Вы должны посолить воду с макаронами во время ее приготовления, а затем немного подождать, прежде чем ее сливать.

Это может помочь разбавить соус позже, если нужно. И может усилить вкус без добавления дополнительной соли.

Не промывайте макароны

Некоторые люди промывают макаронные изделия после приготовления, но любой итальянец с ужасом покачал бы головой.

Так вы смоете часть вкуса пасты, а также потеряете часть крахмала, который помогает связывать соус с макаронами.

Не используйте маленькую кастрюлю

Пасту нужно готовить в большом количестве воды, чтобы она имела "пространство для дыхания".

Используйте большую кастрюлю с высокими бортиками и от 500 мл до 1 литра воды на 100 г сушеных макарон.

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