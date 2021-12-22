"Слуга народа" перед Новым годом подарил более миллиона гривен: кто получил деньги — не комментирует

Народный депутат от “Слуги народа” и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк подарил неизвестному лицу часть призовых — 1,3 млн гривен. Кому достался такой подарок депутат рассказать отказался.

Об этом говорится в материале Страна.UA.

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Как комментирует депутат?

Информация о подарке указана в данных о существенных изменениях его имущественного положения в Едином реестре деклараций. В частности в документе говорится, что 6 декабря Беленюк подарил 1,3 млн грн.

Кто стал получателем щедрого подарка не указано, но известно, что этот человек проживает в Украине.

Сам Беленюк категорически отказался назвать фамилию и имя человека, который получил эти деньги.

"Данные изменения я указал в своей декларации. Если там нет имени того, кому непосредственно сделан перевод, я и не обязан его указывать. Подарок был совершен, а кому и как — по закону я имею право эту информацию не освещать. Там не было нужды указывать имя человека или название организации, поэтому я и не указывал. Я не понимаю, почему я вообще должен это комментировать", — объяснил он.

29 ноября, Беленюк получил 1,5 миллиона гривен за победу на Олимпийских играх в Токио. Деньги ему были переданы от управления молодежи и спорта Полтавской областной государственной администрации. Ранее 9 августа он получил 3,3 млн гривен награды за участие в Олимпийских играх (социальные выплаты).

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