live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Финансы
  • "Слуга народа" перед Новым годом подарил более миллиона гривен: кто получил деньги — не комментирует

"Слуга народа" перед Новым годом подарил более миллиона гривен: кто получил деньги — не комментирует

Финансы
22 декабря 11:29
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 481
views-icon
Читать на украинском
Денег стало меньше на счету депутата-спортсмена
"Слуга народа" перед Новым годом подарил более миллиона гривен: кто получил деньги — не комментирует

Народный депутат от “Слуги народа” и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк подарил неизвестному лицу часть призовых — 1,3 млн гривен. Кому достался такой подарок депутат рассказать отказался.

Об этом говорится в материале Страна.UA.

Читайте також:
Жан Беленюк хочет продать свою олимпийскую медаль

Как комментирует депутат?

Информация о подарке указана в данных о существенных изменениях его имущественного положения в Едином реестре деклараций. В частности в документе говорится, что 6 декабря Беленюк подарил 1,3 млн грн.

Кто стал получателем щедрого подарка не указано, но известно, что этот человек проживает в Украине.

Сам Беленюк категорически отказался назвать фамилию и имя человека, который получил эти деньги.

"Данные изменения я указал в своей декларации. Если там нет имени того, кому непосредственно сделан перевод, я и не обязан его указывать. Подарок был совершен, а кому и как — по закону я имею право эту информацию не освещать. Там не было нужды указывать имя человека или название организации, поэтому я и не указывал. Я не понимаю, почему я вообще должен это комментировать", — объяснил он.

29 ноября, Беленюк получил 1,5 миллиона гривен за победу на Олимпийских играх в Токио. Деньги ему были переданы от управления молодежи и спорта Полтавской областной государственной администрации. Ранее 9 августа он получил 3,3 млн гривен награды за участие в Олимпийских играх (социальные выплаты).

Другие новости по теме:

  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал журналистам о том, что на его новогоднем столе обязательно будет сало.
  • Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко предложил однопартийцам отпраздновать новогодний корпоратив в загородном ресторане Harvest. Соответствующее сообщение он написал в партийный чат.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 481
Слуга народа Жан Беленюк
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Руководителям — все, другим — ничего? Счетная палата заявила о неравномерности ковид-выплат медикам

Руководителям — все, другим — ничего? Счетная палата заявила о неравномерности ковид-выплат медикам

23 декабря 16:48

Финансы
Гривна слабеет: курс валют на 24 декабря

Гривна слабеет: курс валют на 24 декабря

23 декабря 16:17

Финансы
Борьба с коронавирусом в 2021: сколько денег потратили из бюджета

Борьба с коронавирусом в 2021: сколько денег потратили из бюджета

23 декабря 11:36

Финансы
Гривна "продолжила спуск" против евро: курс валют на 23 декабря

Гривна "продолжила спуск" против евро: курс валют на 23 декабря

23 декабря 06:30

Финансы
Главная Финансы "Слуга народа" перед Новым годом подарил более миллиона гривен: кто получил деньги — не комментирует
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен