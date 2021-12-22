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Сколько получает премьер: в правительстве "открыли" зарплату Шмыгаля

Финансы
22 декабря 17:50
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Вознаграждения, кроме оклада, чиновник не получает
Сколько получает премьер: в правительстве "открыли" зарплату Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль за год заработал чуть больше полумиллиона гривен. Глава Кабмина не получал премии, но почти каждый месяц был в командировках.

Об этом на запрос APnews сообщили в Секретариате Кабмина.

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Сколько зарабатывает глава Кабмина?

Должностной оклад премьера варьировался от 40 до 60 тысяч гривен в месяц. После вычета налогов Шмигаль получил в среднем 45 тысяч гривен в месяц.

Фактически главе правительства выплачивали такие суммы:

  • январь – 47 293 грн;
  • февраль – 44 299 грн;
  • март – 41 833 грн;
  • апрель – 45 179 грн;
  • май – 44 299 грн;
  • июнь – 44 361 грн;
  • июль – 45 323 грн;
  • август – 44 646 грн;
  • сентябрь – 44 655 грн;
  • октябрь – 47 322 грн;
  • ноябрь – 57 157 грн.

Премии Денис Шмыгаль не получал вовсе, но почти ежемесячно, кроме января, бывал в командировках. Итого за год премьер-министр заработал 506 367 грн.

Зарплата прем'єра

Зарплата прем'єра

Зарплата прем'єра

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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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Денис Шмыгаль Кабинет министров зарплаты
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