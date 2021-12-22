Сколько получает премьер: в правительстве "открыли" зарплату Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль за год заработал чуть больше полумиллиона гривен. Глава Кабмина не получал премии, но почти каждый месяц был в командировках.

Об этом на запрос APnews сообщили в Секретариате Кабмина.

Сколько зарабатывает глава Кабмина?

Должностной оклад премьера варьировался от 40 до 60 тысяч гривен в месяц. После вычета налогов Шмигаль получил в среднем 45 тысяч гривен в месяц.

Фактически главе правительства выплачивали такие суммы:

январь – 47 293 грн;

февраль – 44 299 грн;

март – 41 833 грн;

апрель – 45 179 грн;

май – 44 299 грн;

июнь – 44 361 грн;

июль – 45 323 грн;

август – 44 646 грн;

сентябрь – 44 655 грн;

октябрь – 47 322 грн;

ноябрь – 57 157 грн.

Премии Денис Шмыгаль не получал вовсе, но почти ежемесячно, кроме января, бывал в командировках. Итого за год премьер-министр заработал 506 367 грн.

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