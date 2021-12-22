Сколько получает премьер: в правительстве "открыли" зарплату Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль за год заработал чуть больше полумиллиона гривен. Глава Кабмина не получал премии, но почти каждый месяц был в командировках.
Об этом на запрос APnews сообщили в Секретариате Кабмина.
Сколько зарабатывает глава Кабмина?
Должностной оклад премьера варьировался от 40 до 60 тысяч гривен в месяц. После вычета налогов Шмигаль получил в среднем 45 тысяч гривен в месяц.
Фактически главе правительства выплачивали такие суммы:
- январь – 47 293 грн;
- февраль – 44 299 грн;
- март – 41 833 грн;
- апрель – 45 179 грн;
- май – 44 299 грн;
- июнь – 44 361 грн;
- июль – 45 323 грн;
- август – 44 646 грн;
- сентябрь – 44 655 грн;
- октябрь – 47 322 грн;
- ноябрь – 57 157 грн.
Премии Денис Шмыгаль не получал вовсе, но почти ежемесячно, кроме января, бывал в командировках. Итого за год премьер-министр заработал 506 367 грн.
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