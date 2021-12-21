Нацбанк прекратит выпуск двух банкнот: с чем это связано

22 декабря Нацбанк завершает выпуск серии памятных банкнот номиналом 50 и 1000 гривен. посвященных 30-летию Независимости Украины. Продажу планируют продолжить и в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Чем особенные купюры?

Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 50 и 1000 гривен и в то же время имеют важное отличие – на их лицевой стороне нанесено айдентику (символику) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины, которая постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Банкноты номиналом 50 и 1000 гривен образца 2019 года с подписью Председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко выпускались под серией ЯА.

Цена памятной банкноты номиналом 50 гривен – 64 гривны, памятной банкноты номиналом 1000 гривен – 1015 гривен.

Приобрести сувенирную продукцию можно в системе онлайн-заказов , а также банках-дистрибьюторах (АО "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК").

“Кроме того, Национальный банк в 2022 году планирует выпустить наборы памятных банкнот всех номиналов (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен), посвященные 30-летию Независимости Украины. Они будут доступны в кляссерах (2 000 штук) и конвертах (3 000 штук). О дате начала реализации этих наборов будет сообщено дополнительно”, — добавили в регуляторе.

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