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“Как в острове сокровищ”: ПриватБанк запустил новый способ оплаты

Финансы
22 декабря 15:54
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“Как в острове сокровищ”: ПриватБанк запустил новый способ оплаты

С 21 декабря ПриватБанк запустил в тестовом режиме новый сервис оплаты с помощью NFC-меток.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Как работает сервис?

“Эта технология на сегодня - самый простой и доступный для бизнеса способ принимать бесконтактные платежи. Она разработана для предпринимателей и небольших торговых точек, предприятий общественного питания и позволяет оплачивать покупки и услуги в один клик с помощью смартфона”, — пояснили в финучреждении.

Чтобы оплатить покупку надо:

  • приложить смартфон к NFC-метке;
  • ввести сумму в форме для оплаты;
  • выбрать карту для списания;
  • оплатить.

"Как в Острове сокровищ, только с NFC", - добавили в ПриватБанке.

Для подключения сервиса предпринимателям и торговым точкам достаточно оформить онлайн заявку в банке и получить комплект специальных NFC-меток, которые можно наклеить в удобном для оплаты месте.

С 21 декабря 2021 года новый сервис запущен в тестовом режиме и проходит тестирование в торговых точках и предприятиях общественного питания в Киеве и других регионах Украины. После завершения бета тестирования сервиса подключить оплату NFC-меткам смогут все клиенты услуги эквайринга через личный кабинет сервиса или “Приват24 для бизнеса”.

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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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