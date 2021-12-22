Самый модный пуховик зимы 2021-2022: его носит сама Дженнифер Лопес

В эту холодную зиму отличным вариантом для того, чтобы не замерзнуть, будет ультратеплый пуховик. Нарядный и оригинальный вариант такого наряда выбрала для себя даже американская певица Дженнифер Лопес.

Идеально сидящий по фигуре белоснежный пуховик прекрасно подчеркнул смуглый оттенок ее кожи. Он отделан яркими контрастными деталями — черной молнией и заклепками.

Свой белый пуховик Лопес приобрела у бренда Aritzia. Но подобных ему хватает в коллекциях других марок, украинских в том числе. Приталенные и оверсайз, пуховики-пальто и рубашки, с деконструкцией и стеганые - каждый найдет что-то себе по вкусу и будет выглядеть зимой смело, необычно и при этом очень нежно.

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