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Самый модный пуховик зимы 2021-2022: его носит сама Дженнифер Лопес

В эту холодную зиму отличным вариантом для того, чтобы не замерзнуть, будет ультратеплый пуховик. Нарядный и оригинальный вариант такого наряда выбрала для себя даже американская певица Дженнифер Лопес.

Идеально сидящий по фигуре белоснежный пуховик прекрасно подчеркнул смуглый оттенок ее кожи. Он отделан яркими контрастными деталями — черной молнией и заклепками.

Пуховик Джей Ло

Пуховик Джей Ло 2

Свой белый пуховик Лопес приобрела у бренда Aritzia. Но подобных ему хватает в коллекциях других марок, украинских в том числе. Приталенные и оверсайз, пуховики-пальто и рубашки, с деконструкцией и стеганые - каждый найдет что-то себе по вкусу и будет выглядеть зимой смело, необычно и при этом очень нежно.

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Зимний пуховик - открытый

Зимний пуховик - приталенный

Зимний пуховик - оверсайз

Зимний пуховик - бомбер

Больше о моде

  • Украина – это модно. Вышиванки носят по всему миру, а мы собрали  5 украинских звезд, которые выглядят в национальных нарядах просто потрясающе.
  • Знаменитая американская певица Рианна задала новый тренд зимней моды, пройдясь по заснеженному Нью-Йорку.
  • Первый месяц зимы уже стартовал, а это значит, что пришло время задуматься над тем, в чем мы будем встречать Новый год. Впрочем, ответственно подойти стоит не только к выбору главного наряда, но и к обуви.
  • Принты стали настоящим трендом моды зимой 2021-2022 года. Каждая модница буквально должна иметь пару вещей со смелым узором – будь-то одежда, обувь, аксессуары или даже необычный маникюр.
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Автор публикации
Игорь Гришин
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Дженнифер Лопес мода
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Главная Мода и стиль Самый модный пуховик зимы 2021-2022: его носит сама Дженнифер Лопес
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