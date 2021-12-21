Белье из прошлого: 4 неочевидных причины, почему в СССР носили комбинации

Знаете, что было у каждой советской женщины? Комбинации. Их постоянно одевали под одежду. Также комбинация - модный элемент женского белья в СССР. Сейчас мало тех, кто продолжает носить данную вещь. Но в шкафах бабушек и мам еще можно найти комбинации. Сначала они были максимально простыми, а впоследствии стали шелковыми с различными элементами украшений. Почему комбинации были такими популярными и массовыми?

Новини.LIVE подготовило четыре неочевидные причины.

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Комбинация скрывала части тела женщин

В Советском союзе такие понятия как сексуальность и слишком откровенная одежда не были нормой. Комбинация позволяет избежать нежелательных ситуаций и скрывает обнаженные части тела. Также за ней не был виден бюстгальтер. Если он просвечивался - это считали некрасивым. Женщины не хотели испортить свой образ из-за таких деталей.

Комбинация - это практично

Женщины надевали ее под платья, которые часто шили из синтетических тканей. Не всегда они были приятными к телу, а также могли электризоваться. Это все вызывает дискомфорт. Поэтому барышни надевали комбинацию, чтобы создать дополнительный слой.

Комбинация - это эстетично

В СССР не было большого разнообразия модной и красивой одежды, а с бельем вообще были большие проблемы. Оно было одинаковым и не слишком качественным. Кружева - это вообще диковинка. Мало кто мог похвастаться таким набором. А вот комбинации были разнообразными - синтетические, шелковые, яркие, нежные, с кружевами. Женщины благодаря им подчеркивали свою сексуальность.

Комбинации спасали зимой

Дело в том, что шерстяная одежда была очень колючей. Даже могла натереть кожу и вызвать раздражение. Комбинация защищает тело от неприятных последствий. Также она помогает сохранять тепло. Сейчас мы одеваем майки под свитера зимой, а раньше для этого была комбинация.

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