live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Мода и стиль
  • 6 ошибок с одеждой-оверсайз, которые полнят и делают фигуру бесформенной: их совершают все

6 ошибок с одеждой-оверсайз, которые полнят и делают фигуру бесформенной: их совершают все

Мода и стиль
21 декабря 13:41
read-icon ~ 2 мин.
views-icon 2140
views-icon
Читать на украинском
Один из самых удобных трендов может испортить даже идеальную фигуру.
6 ошибок с одеждой-оверсайз, которые полнят и делают фигуру бесформенной: их совершают все

Оверсайз уже давно поселился в гардеробе всех модниц, и это вполне понятно. Носить такие вещи комфортно, а выглядят они зачастую довольно стильно. Однако объемная одежда таит в себе немало опасностей, поэтому к ее выбору стоит подходить с особой тщательностью.

Стилист Лена Червова для marie claire рассказала, какие ошибки при выборе оверсайз совершают все женщины.

Читайте також:
Эти джинсы укорачивают рост: 3 провальные модели

Оверсайз поверх платья

Такое сочетание может с легкостью превратить вашу фигуру в шар. Поэтому, если вы планируете надеть оверсайз в сочетании с платьем, то следите за важными деталями. К примеру, можно оголить декольте V-образным вырезом, сделать акцент на талии, заправив рубашку, или подтянуть рукава, оголив запястье.

платье с оверсайз

Слишком много оверсайз

Лучше, когда в образе одна вещь оверсайз, а другая – облегающая. Таким образом вы не переборщите с объемами, а ваш аутфит будет выглядеть гармонично. 

ошибки при выборе одежды-оверсайз

Непропорциональный оверсайз

Если вы худенькая девушка невысокого роста, то вы можете выбрать немного объемную рубашку. А если у вас пышные формы и высокий рост, то оверсайз, наоборот, должен быть максимальных размеров – в ином случае вы визуально будете казаться крупнее.

ошибки при выборе одежды-оверсайз

Неправильная верхняя одежда

Многие девушки, надевая оверсайз, верхнюю одежду выбирают приталенной. Однако таким образом куртка собирается в складки, а вы выглядите на пару размеров больше. Запомните правило: оверсайз база – оверсайз верхняя одежда.

оверсайз верхняя одежда

Неправильный оверсайз-пиджак

При выборе пиджака, следует обращать внимание на размер. Девушки с пышной грудью могут выглядеть в несколько раз больше, если выберут пиджак неправильного размера. Впрочем, стройным девушкам так же не стоит перебарщивать с объемами.

оверсайз пиджак

Неудачная ткань

Слишком тонкие ткани будут висеть на вас, как шторы. Не забывайте, что плотные и сложные ткани – залог качественной посадки.

ткани для оверсайз одежды

Больше о моде

  • Украина – это модно. Вышиванки носят по всему миру, а мы собрали 5 украинских звезд, которые выглядят в национальных нарядах просто потрясающе.
  • Знаменитая американская певица Рианна задала новый тренд зимней моды, пройдясь по заснеженному Нью-Йорку.
  • Первый месяц зимы уже стартовал, а это значит, что пришло время задуматься над тем, в чем мы будем встречать Новый год. Впрочем, ответственно подойти стоит не только к выбору главного наряда, но и к обуви.
  • Принты стали настоящим трендом моды зимой 2021-2022 года. Каждая модница буквально должна иметь пару вещей со смелым узором – будь-то одежда, обувь, аксессуары или даже необычный маникюр.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 3

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 1
views-icon 2140
мода одежда
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Сериал от Netflix попал в скандал: показали украинцев ворами

Сериал от Netflix попал в скандал: показали украинцев ворами

23 декабря 16:39

Мода и стиль
Красивая прическа на Новый год за 5 мин: подходит для волос любой длины

Красивая прическа на Новый год за 5 мин: подходит для волос любой длины

23 декабря 12:57

Мода и стиль
8 самых модных стрижек 2022 года

8 самых модных стрижек 2022 года

22 декабря 15:41

Мода и стиль
Это антитренд! Топ-3 популярные вещи, которые нужно оставить в 2021 году

Это антитренд! Топ-3 популярные вещи, которые нужно оставить в 2021 году

22 декабря 11:55

Мода и стиль
Главная Мода и стиль 6 ошибок с одеждой-оверсайз, которые полнят и делают фигуру бесформенной: их совершают все
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен