6 ошибок с одеждой-оверсайз, которые полнят и делают фигуру бесформенной: их совершают все

Оверсайз уже давно поселился в гардеробе всех модниц, и это вполне понятно. Носить такие вещи комфортно, а выглядят они зачастую довольно стильно. Однако объемная одежда таит в себе немало опасностей, поэтому к ее выбору стоит подходить с особой тщательностью.

Стилист Лена Червова для marie claire рассказала, какие ошибки при выборе оверсайз совершают все женщины.

Оверсайз поверх платья

Такое сочетание может с легкостью превратить вашу фигуру в шар. Поэтому, если вы планируете надеть оверсайз в сочетании с платьем, то следите за важными деталями. К примеру, можно оголить декольте V-образным вырезом, сделать акцент на талии, заправив рубашку, или подтянуть рукава, оголив запястье.

Слишком много оверсайз

Лучше, когда в образе одна вещь оверсайз, а другая – облегающая. Таким образом вы не переборщите с объемами, а ваш аутфит будет выглядеть гармонично.

Непропорциональный оверсайз

Если вы худенькая девушка невысокого роста, то вы можете выбрать немного объемную рубашку. А если у вас пышные формы и высокий рост, то оверсайз, наоборот, должен быть максимальных размеров – в ином случае вы визуально будете казаться крупнее.

Неправильная верхняя одежда

Многие девушки, надевая оверсайз, верхнюю одежду выбирают приталенной. Однако таким образом куртка собирается в складки, а вы выглядите на пару размеров больше. Запомните правило: оверсайз база – оверсайз верхняя одежда.

Неправильный оверсайз-пиджак

При выборе пиджака, следует обращать внимание на размер. Девушки с пышной грудью могут выглядеть в несколько раз больше, если выберут пиджак неправильного размера. Впрочем, стройным девушкам так же не стоит перебарщивать с объемами.

Неудачная ткань

Слишком тонкие ткани будут висеть на вас, как шторы. Не забывайте, что плотные и сложные ткани – залог качественной посадки.

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