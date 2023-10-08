Непобедимые украинцы: сильная история ветерана ВСУ

Ветеран ВСУ Александр Терен. Фото: Новини.LIVE, Галина Остаповец

27-летний доброволец, житель Александр Терен потерял обе ноги в боях под Изюмом 24 августа 2022 года, а уже в ноябре фактически снова встал на ноги, овладев протезами.

Теперь он может бегать, водить авто, кататься на велосипеде, а недавно впервые попробовал ехать на мопеде.

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Как вы получили травму?

— В прошлом году 24 августа на Изюмском направлении нас накрыло в окопе, и до сих пор никто не знает, что это было. Ноги были разорваны. Правая — это уже травматическая ампутация. Затем в больнице были следующие операции, ампутация поднималась выше из-за заражения, сепсиса и т.д.

Уже спустя почти через 3 месяца я встал на протезы. Есть еще беговые и протезы для кросс-фита. Практикуюсь на разных. Сейчас на мне обычные для ходьбы — обычные, мультидисциплинарные.

Где-то два месяца пошло на то, чтобы я ходил без костылей. Сейчас придерживаюсь за поручни, когда поднимаюсь по лестнице. Еще не на всех лестницах могу ходить свободно. То есть адаптация к протезам продолжается, но уже легче и невзгод меньше.

Вы очень ловко ходите на протезах и вообще спокойно и даже с улыбкой рассказываете о травме. Для вас этот ужас уже позади?

— Я уже столько раз проговаривал эту травму, что для меня это все равно, что сказать: это дерево зеленое. Однозначно, я не живу этой травмой... Я бы не сказал, что она позади. Для меня это как одно из событий в моей жизни.

Александр Терен. Фото: FB/Александр Терен

Где вы протезировались?

— Первичное протезирование я делал в Украине. За границу смысла ехать нет. Ведь здесь на месте я под постоянным наблюдением врачей, протезистов. Соответственно, могу приехать в протезный центр в любое время и все изменить.

Но в связи с тем, что я планировал участвовать в "Играх непокоренных" и мне нужны были спортивные протезы, я обратился в Revived Soldiers Ukraine (фонд, который занимается протезированием и реабилитацией раненых военнослужащих в Украине и США. — Ред.), которые согласились взять меня на спортивное протезирование в Штаты. Улетел туда через месяц после получения своих протезов в Украине.

Что было самым сложным после протезирования?

— Привыкнуть к ним. Ведь организм только после травмы, пока зажила одна нога, другая. Было давление на ногу, потому что когда надеваешь протез, это неестественное состояние ноги, соответственно, и неестественное и довольно необычное давление на ногу.

Ветераны ВСУ. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Поэтому, да, это было довольно неприятно, в какой-то момент даже больно. Но я заставлял себя быть подольше на протезах, подольше ходить на них. Поэтому сейчас могу находиться с ними весь день.

Могу кататься на велосипеде, вот недавно в Амстердаме попробовал на мопеде проехаться вообще впервые в жизни. Немного сложно удержаться в пробках или на светофоре. 24 февраля этого года хотел подняться на Говерлу к годовщине вторжения России, но отправился в Штаты на протезирование.

Сколько стоят протезы?

— Все зависит от уровня ампутации, от комплектующих. В моем случае от стопы. Есть еще модульные колени. Средняя цена хороших качественных протезов от 5 тысяч долларов за одну ногу вместе со всеми комплектующими.

Спортивные протезы мне ставил фонд. Обычные я получал в Украине, за государственный счет. Сейчас тоже обслуживаюсь бесплатно по государственной программе.

В общем, на всех этапах я ни за что не платил, обслуживаюсь тоже бесплатно. Правда, сначала у меня были некоторые проблемы. Врачи Полтавской городской больницы, куда меня доставили, совершенно за мной не смотрели. Поэтому я "загнил".

Врач не хотел отпускать меня в госпиталь. Друзья и знакомые помогли перевестись в Киев, где мне оказали нормальную и качественную помощь. Как следствие, пришлось значительно выше поднять уровень ампутации.

Чем занимаетесь сейчас?

— Просветительской деятельностью, формирую единый образ украинского ветерана. Сотрудничаю со многими проектами, людьми, стараюсь привлечь как можно больше ветеранов с одной стороны, с другой — общества, чтобы подружить эти два уровня.

Немного размыть границы между ними.

Это не удастся никогда сделать до конца, но хотя бы чтобы было понимание, как обществу обращаться с ветеранами, и наоборот.

Тем, кому сложно, не нужно вешать нос. Есть очень много примеров, как люди с разными ампутациями, двойными, двойно-высокими, без рук достигают успехов. Каждый из вас может стать примером и для военных, и для гражданских. Жизнь с ампутациями не кончается.

Как реагируете на удивление украинцев в свою сторону?

— Это нормальная реакция людей. Наверное, я бы реагировал так же, будь на их месте. И когда говорят, что это у нас люди условно "дикие" или невоспитанные, то за границей такая же ситуация. Штаты или абсолютно либеральные Нидерланды — люди смотрят и оглядываются одинаково. Это необычно, неестественно, потому и привлекает внимание.

Я специально хожу в шортах, чтобы люди больше привыкали, видели и понимали, что это реалии нашей современности. Прививаю визуальную привычку к таким, как я.