Шуляк назвала города, которые не будут восстанавливать Украину: названия

Елена Шуляк о возобновлении городов. Фото: Новини.LIVE

Во время полномасштабной войны часть территории Украины пострадала из-за боевых действий, особенно на юге и востоке. И если на севере деоккупированные территории начали восстанавливаться сразу после того, как ВСУ выгнало оттуда вражескую армию, чем ближе к линии фронта, тем труднее говорить о восстановлении. Есть населенные пункты, которые, вероятно, Украине не будет восстанавливать вообще.

Такое заявление недавно сделала председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Детальнее — в ее эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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Елена Шуляк. Фото: Facebook

— Есть ли уже понимание, какие населенные пункты не будут восстанавливаться?

— Больше всего полностью разрушенных населенных пунктов находится на Донбассе. В Луганской области почти полностью разрушено Северодонецк, Попасную, Рубежное, Счастье, Кременную. На Донбассе практически одни руины остались от Волновахи, Угледара, Марьинки, Лимана. Фактически уничтожен Соледар. И, конечно, Бахмут. Как мы будем их восстанавливать и будем ли — вопрос болезненный.

Как выглядит Бахмут. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

На Донбассе предприятия, вокруг которых были сосредоточены города и села, уже разрушены или сильно повреждены. Нет предприятия — нет тех, кто на нем работает и обслуживает инфраструктуру близлежащих населенных пунктов. Для городов, созданных вокруг промышленных комплексов, восстановление будет зависеть от перезапуска этих предприятий.

На восстановление также влияет и время, которое такие населенные пункты будут находиться в зоне активных боевых действий или под оккупацией. Чем больше времени, тем меньше жителей будут желать вернуться, ведь города будут разрушены или люди обустроятся уже на новом месте. Не стоит забывать и о деоккупации, во время которой возможны новые разрушения.

Разрушение в результате войны. Фото: Facebook Елены Шуляк

— Зависит ли восстановление населенного пункта от количества людей, которые хотят вернуться?

— Нельзя исключать, что после деоккупации востока Украины структура этого региона значительно изменится, многие малые городки будут оставаться пустыми. Если же говорить о маленьких населенных пунктах, например до 500 жителей, то вряд ли восстановление там будет происходить быстро, учитывая количество людей, желающих вернуться.

Нужно понимать, что люди без стимула возвращаться при отсутствии у государства новой стратегии развития. Поэтому наша ключевая задача — создать там условия для развития бизнеса, который бы давал рабочие места. Будет работа — приедут люди. А значит и восстановление.

Последствия обстрела села Гроза. Фото: t.me/mvs_ukraine

А вот для юга Украины ситуация иная, поскольку это аграрный регион и работа местных жителей, прежде всего, связана с сельским хозяйством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Соответственно восстановление многих населенных пунктов там более вероятно.

— Как и чем будет измеряться населенный пункт — подлежит восстановлению или нет?

— Нужно понимать, что восстановление уничтоженных войной населенных пунктов, где они не находились, не может происходить исходя только из статистики разрушений. Общество должно сделать комплексный анализ для начала восстановления.

Мы не хотим, чтобы восстановление происходило только по статистике: если разрушены 100 домов и 20 детских садов, столько же нужно и восстановить. Надо сначала определить, кто там будет жить и где люди будут работать. То есть насколько вообще громада будет способна.

Буча до восстановления. Фото: google

Прежде всего нужно проанализировать экономическую ситуацию. К примеру, часть бизнеса переехала с таких территорий и часть не вернется, какие-то предприятия закрылись. Это нужно учитывать, чтобы не произошло так, что в отстроенном городе нет устойчивой экономики и рабочих мест. Плюс нужно понимать, сколько людей осталось, сколько планирует возвращаться в разрушенный город, сколько уже поселилось в других городах и не вернутся.

К тому же многие территории заминированы, и на их разминирование могут уйти годы, это тоже влиять на решение об восстановлении.

Разминирование территории. Фото: УНИАН

Все результаты такого комплексного анализа будут собираться в программу комплексного восстановления и только после этого начнется планирование — что, где и в какие сроки восстанавливать, а что не восстанавливать. В то же время будут территории, которые можно будет рассматривать для создания нового микрорайона или даже нового населенного пункта. Такие новые микрорайоны будут расти там, где будет запланировано строительство новых мощностей, позволяющих трудоустроить людей.

— Что будет с невосстанавливаемыми территориями?

— В общем, восстановление полностью разрушенных городов и сел не является чем-то фантастическим, если опираться на мировой опыт. Следует упомянуть разрушенные дотла в годы Второй мировой войны, а затем отстроенные Дрезден и Кельн. Можно вспомнить и восстановление Хиросимы после Второй мировой войны, которая сначала казалась нереальной. Впрочем, Хиросима была почти полностью восстановлена в начале 1960-х годов.