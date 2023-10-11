Экономика Украины во время войны: оценка Гетманцева

Даниил Гетманцев, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Фото: Новини.LIVE

Из-за войны России ситуация в украинской экономике сложная, но контролируемая. Проблемы есть, однако власти делают все возможное, чтобы все потери были меньшими и компенсированными в будущем.

В таких условиях украинцам следует готовиться к стойкости и полностью отдавать себя единственной нашей общей цели — победе.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Катастрофы нет, есть сложная ситуация, в том числе и финансовая. Мы делаем все возможное, чтобы, несмотря на войну, экономика Украина все же получала поддержку и развивалась. Украинцам следует готовиться к стойкости и полностью отдавать себя единственной нашей общей цели — победе. Собственно, с этой стороны они уже себя прекрасно проявили. 2024 год, как 2023-й и 2022 год, будет годом стойкости", — сказал Гетманцев в рамках бизнес-форума "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти".

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев объяснил, передадут ли Украине конфициранные активы Центробанка России.

По его словам, по этому вопросу не стоит ожидать скорых решений, поскольку проблема активов Центробанка России и российских олигархов не лежит в плоскости политических решений, а в плоскости верховенства права.

Учитывая это, происходит поиск решений, которые будут соответствовать уважению собственности как таковой.