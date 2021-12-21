Вложиться в застройщика и бургеры с колой: американский инвестор посоветовал, как нарастить капитал

Американский миллиардер Уоррен Баффет называет лучшим способом защитить средства и накопить капитал для акций предприятий, которые не требуют дополнительных вложений.
Об этом он рассказал РБК Инвестиции.
Глава Berkshire Hathaway убежден, что есть отрасли, которые лучше всего защищают активы инвестора в период высокой инфляции. Он добавляет, что в период сильного роста цен лучше владеть бизнесами, которые не нуждаются в постоянном реинвестировании. Такие компании в перспективе становятся все дороже по мере падения доллара.
"Лучшие компании во время инфляции – это предприятия, которые вы один раз покупаете и потом они не требуют дополнительных вложений", – отметил Баффет.
Он добавил, что любой бизнес, который требует больших капиталовложений, как правило, оказывается слабым в период высокой инфляции, и это плохой бизнес в любое другое время.
В качестве примера компаний – "победителей" при высокой инфляции он называет игроков на рынке недвижимости и бизнесы с сильным брендом, например Соса-Cola. Такие бизнесы могут повышать цены, не боясь снижения объемов заказов и в то же время не требуют большого капитала для роста.
В то же время компании, связанные с коммунальными услугами или железными дорогами, будут не лучшим образом чувствовать себя в период высокой инфляции.
Уоррен Баффет посоветовал в случае ускорения инфляции приобрести акции таких компаний:
Это самый крупный застройщик частных домов в США, за финансовый год построил более 80 тыс. домов. Доходы от жилищного строительства за финансовый год, закончившийся в сентябре 2021 года, увеличились на 35 % – до $ 26,6 млрд, чистая прибыль компании год к году вырос на 76 % – до $ 4,2 млрд.
Аналитики считают, что в январе компания будет отчитываться о росте прибыли на акцию на 32,24 % – до $ 2,83. При этом выручка за отчетный квартал увеличится на 16,09 % – до $ 6,89 млрд. Кроме этого аналитик Raymond James Бак Хорн повысил целевую цену акций DR Horton со $ 110 до $ 120 с рейтингом "активная покупка" По его словам, рост спроса на новые дома в следующем году поможет увеличить выручку компании примерно на 20 %.
В третьем квартале 2021 года чистая выручка компании выросла на 16 % – до $ 10 млрд, прибыль на акцию выросла на 41 % – до $ 0,57. В годовом измерении свободный денежный прилив увеличился на $ 3 млрд – до $ 8,5 млрд, благодаря притоку средств от операционной деятельности.
В частности, на рост выручки повлияли открытия заведений общественного питания, театров и стадионов во всем мире, посетители которых покупают продукцию Coca-Cola.
Несмотря на глобальный рос цен, финансовые результаты компании лишь улучшаются. За третий квартал глобальная продажа компании увеличилась на 12,7 %, В США – на 9,6 %. Консолидированная операционная прибыль выросла на 18 % – почти до $ 3 млрд.
Mcdonald's улучшает результаты за счет цифровизации бизнеса – развития системы доставки, нововведений в меню, новых программ лояльности. Аналитики J.P. Morgan выбрали Mcdonald's как одну из перспективных быстрорастущих и стоимостных акций на 2022 год.
Компания будет защищена от инфляции, поскольку свыше 93 % ее заведений во всем мире – это франшизы, соответственно mcdonald's получает сборы от арендной платы и в виде роялти от своих франчайзи.
Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, который уже месяц является самым богатым человеком мира, сократились на 4,7 млрд долларов. Причина – падение цены на акции Tesla и споры Маска с сенатором Берни Сандерсом по налогам.