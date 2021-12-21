Вложиться в застройщика и бургеры с колой: американский инвестор посоветовал, как нарастить капитал

Американский миллиардер Уоррен Баффет называет лучшим способом защитить средства и накопить капитал для акций предприятий, которые не требуют дополнительных вложений.

Об этом он рассказал РБК Инвестиции.

Что советует инвестор?

Глава Berkshire Hathaway убежден, что есть отрасли, которые лучше всего защищают активы инвестора в период высокой инфляции. Он добавляет, что в период сильного роста цен лучше владеть бизнесами, которые не нуждаются в постоянном реинвестировании. Такие компании в перспективе становятся все дороже по мере падения доллара.

"Лучшие компании во время инфляции – это предприятия, которые вы один раз покупаете и потом они не требуют дополнительных вложений", – отметил Баффет.

Он добавил, что любой бизнес, который требует больших капиталовложений, как правило, оказывается слабым в период высокой инфляции, и это плохой бизнес в любое другое время.

Куда вкладывать?

В качестве примера компаний – "победителей" при высокой инфляции он называет игроков на рынке недвижимости и бизнесы с сильным брендом, например Соса-Cola. Такие бизнесы могут повышать цены, не боясь снижения объемов заказов и в то же время не требуют большого капитала для роста.

В то же время компании, связанные с коммунальными услугами или железными дорогами, будут не лучшим образом чувствовать себя в период высокой инфляции.

Уоррен Баффет посоветовал в случае ускорения инфляции приобрести акции таких компаний:

D.R.Horton

Это самый крупный застройщик частных домов в США, за финансовый год построил более 80 тыс. домов. Доходы от жилищного строительства за финансовый год, закончившийся в сентябре 2021 года, увеличились на 35 % – до $ 26,6 млрд, чистая прибыль компании год к году вырос на 76 % – до $ 4,2 млрд.

Аналитики считают, что в январе компания будет отчитываться о росте прибыли на акцию на 32,24 % – до $ 2,83. При этом выручка за отчетный квартал увеличится на 16,09 % – до $ 6,89 млрд. Кроме этого аналитик Raymond James Бак Хорн повысил целевую цену акций DR Horton со $ 110 до $ 120 с рейтингом "активная покупка" По его словам, рост спроса на новые дома в следующем году поможет увеличить выручку компании примерно на 20 %.

Coca-Cola

В третьем квартале 2021 года чистая выручка компании выросла на 16 % – до $ 10 млрд, прибыль на акцию выросла на 41 % – до $ 0,57. В годовом измерении свободный денежный прилив увеличился на $ 3 млрд – до $ 8,5 млрд, благодаря притоку средств от операционной деятельности.

В частности, на рост выручки повлияли открытия заведений общественного питания, театров и стадионов во всем мире, посетители которых покупают продукцию Coca-Cola.

McDonald's

Несмотря на глобальный рос цен, финансовые результаты компании лишь улучшаются. За третий квартал глобальная продажа компании увеличилась на 12,7 %, В США – на 9,6 %. Консолидированная операционная прибыль выросла на 18 % – почти до $ 3 млрд.

Mcdonald's улучшает результаты за счет цифровизации бизнеса – развития системы доставки, нововведений в меню, новых программ лояльности. Аналитики J.P. Morgan выбрали Mcdonald's как одну из перспективных быстрорастущих и стоимостных акций на 2022 год.

Компания будет защищена от инфляции, поскольку свыше 93 % ее заведений во всем мире – это франшизы, соответственно mcdonald's получает сборы от арендной платы и в виде роялти от своих франчайзи.

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