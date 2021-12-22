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Украина собрала рекордный урожай за всю историю: как это удалось

Экономика
22 декабря 09:56
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Зерновые и зернобобовые превысили 80 млн тонн
Украина собрала рекордный урожай за всю историю: как это удалось

В 2021 году Украина завершает сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур с екордом в более 106 млн тонн. Это абсолютный рекорд за всю историю Украины.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко в Facebook.

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Как удалось собрать такой урожай?

Всего в Украине собрали более 84 млн тонн зерновых и зернобобовых и 22,6 млн тонн масличных культур.

"Мы даже превысили свой прогноз в 100 млн тонн", — заметил глава Минагро.

В этом помогли не только благоприятные почвенно-климатические условия, но и государственная помощь аграриям.

“Благодаря инициированной Президентом Украины программе "Доступные кредиты 5-7-9 %" аграрии получили более 30 млрд грн кредитов на максимально выгодных условиях. Со следующего года мы запускаем Фонд частичного гарантирования кредитов. Он позволит профинансировать именно малых аграриев, которые обрабатывают до 500 га, на 24 млрд грн в год”, - подчеркнул Лещенко.

Какие планы на будущее?

Министр аграрной политики напомнил, что в 2021 году было начато ирригационную реформу, и пообещал, что в ближайшие дни Минагрополитики направит первые выплаты аграриям, которые вложили средства в восстановление мелиоративной инфраструктуры.

“В самом начале следующего года мы планируем принять во втором чтении законопроект об объединении водопользователей, который станет залогом устойчивого развития отрасли, массового притока частных инвестиций в орошение. Как результат, в пятилетней перспективе, а может, и раньше, рекордные урожаи станут для нас привычной практикой”, — резюмировал Роман Лещенко.

Также в 2022 году полноценно будет функционировать электронный государственный реестр дотаций и агрострахования.

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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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Роман Лещенко Минагро урожай
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