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Тысяча за вакцинацию: смогут ли пенсионеры приобрести лекарства в аптеках и как быть с карточками

Экономика
22 декабря 14:14
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Сейчас Минцифры и банки прорабатывают механизм
Тысяча за вакцинацию: смогут ли пенсионеры приобрести лекарства в аптеках и как быть с карточками

Возможность потратить "ковидную" тысячу в рамках "єПідтримки" на лекарства для пенсионеров будет открыта со второй половины января. До этого времени банки должны провести технические проработки, чтобы иметь возможность выдавать физические карты.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга, передает Новини.LIVE.

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Как будет работать механизм покупки лекарств?

"Мы еще работаем с банками. Почему этот проект и будет запускаться во второй половине января - всем банкам нужно сделать техническую доработку, потому что там есть нюансы. Потому что лекарства же можно покупать онлайн, можно и офлайн. Плюс банки готовятся выпускать карты... чтобы легче было людям постарше использовать эту возможность. Поэтому мы сейчас финализируем еще техническую составляющую", - пояснил Федоров.

Он подчеркнул, что украинцы смогут тратить "ковидную тысячу" во время физического посещения аптек.

"Что касается онлайн, сейчас мы еще работаем над тем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Но я думаю, что будут максимально открытые возможности для людей старшего возраста, то есть без ограничений", — заметил министр цифровой трансформации.

Вице премьер также добавил, что для приобретения лекарств не понадобится новая виртуальная карточка.

"Мы сейчас стараемся все сделать для того, чтобы банкам не нужно было выпускать еще одну виртуальную карту, или еще один продукт, а в рамках этой карты, которую уже получили", — резюмировал чиновник.

Что известно о "тысяче за вакцинацию":

  • Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в бюджет на 2021 год о выделении средств вакцинированным украинцам по 1000 грн. За законопроект 6297 проголосовали 253 народных депутата.
  • Воспользоваться средствами в рамках программы поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии "єПідтримка", так называемой "тысячей вакцинированным", можно будет в течение четырех месяцев после поступления средств.
  • В Украине уже начали выплачивать по тысяче гривен людям, которые сделали вакцинацию от COVID-19. Деньги, в частности, получают клиенты Monobank.
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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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Михаил Федоров вакцинация пенсионеры лекарства єПідтримка
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Главная Экономика Тысяча за вакцинацию: смогут ли пенсионеры приобрести лекарства в аптеках и как быть с карточками
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