Цена на газ в Европе превысила еще одну границу: почему ресурс дорожает

Во вторник, 21 декабря, цены на газ на торгах превысили 1800 долларов за тысячу кубометров. Это связано с похолоданием и сокращением прокачки ресурса российским “Газпромом”.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE Futures.

Как меняется цена?

Цены на январские контракты выросли на 4,2 % до 153,15 евро за МВт-ч, то есть 1824,29 доллара за тысячу кубометров. Динамика подорожания продолжается уже третью неделю подряд и цены держатся на уровне более 1380 долларов с 13 декабря.

Кроме этого, руководитель оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что РФ не забронировала имеющиеся свободные транзитные мощности ГТСУ на январь несмотря на нехватку газа на рынке Европы. “Газпром” по действующему контракту имеет 109 млн м³ забронированных мощностей в сутки.

Также российская компания остановила прокачку газа через Ямал-Европа. В частности, на 21 и 23 декабря компания не имеет забронированных мощностей в сторону согласно сайта оператора Gascade. То есть газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет ресурс в Европу.

Похолодание в Европе вызывает повышение потребления газа, зато на рынке остается нехватка голубого топлива.

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