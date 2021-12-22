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Советы по налоговой амнистии: сколько надо будет уплатить по ценным бумагам

Экономика
22 декабря 10:48
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Сумма сбора для каждого вида актива отличается
Советы по налоговой амнистии: сколько надо будет уплатить по ценным бумагам

При декларировании ценных бумаг, а именно государственных ценных бумаг, украинцы могут выбрать ставку сбора из двух вариантов.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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Какую ставку выбрать?

Сумма сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования в отношении задекларированных объектов определяется путем применения базы для начисления сбора ставки 2,5 % по номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более, чем 365 дней без права досрочного погашения. Ценные бумаги должны быть приобретены декларантом в период с 01 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года до подачи декларации.

В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 3 % с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Государственные облигации Украины могут быть:

1) долгосрочными - со сроком обращения более пяти лет;

2) среднесрочными - со сроком обращения от одного до пяти лет;

3) краткосрочными – со сроком обращения до одного года.

Пунктом 2 Закона 3480 предусмотрено, что государственные облигации Украины делятся на облигации внутреннего государственного займа Украины и облигации внешних государственных займов Украины.

Следовательно, при приобретении декларантом среднесрочных и/или долгосрочных государственных облигаций Украины без права досрочного погашения, в период с 01 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года до подачи нулевой декларации, применяется ставка сбора в размере 2,5 %.

Налоговая амнистия: что известно

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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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