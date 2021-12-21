Нашли причину убыточности УЗ: аудиторы посчитали, сколько "стоят" ошибки компании

Источником убытков "Укрзализныци" в 2020 году стали невыполнение планов перевозки, непрофильные активы, курсовые разницы и обслуживание кредитов.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает Марлин.

Причины убытков и их последствия

Аудиторы Счетной палаты назвали такие источники убытков УЗ в 2020 году:

11 млрд грн — из-за невыполнения планов доходов от грузовых перевозок;

7,6 млрд грн — из-за отсутствия реализации непрофильных активов;

5,5 млрд грн — из-за увеличения курсовых разниц;

3,4 млрд грн - из-за отвлечения средств на непродуктивные расходы за обслуживание 23 заключенных кредитов;

417 млн грн - из-за уплаты штрафных и финансовых санкций во исполнение решений суда.

Снижение объемов перевозок "Укрзализныця" частично объясняла влиянием пандемии COVID-19. В то же время планирование реализации непрофильных активов на 7,6 млрд грн зависело от эффективности управления компанией.

Также в 2019-2020 годах расходы "Укрзализныци" учреждения оздоровительного и спортивно-культурного характера составили 457 млн грн, а на содержание жилищно-коммунального хозяйства – 221,6 млн грн.

Также компания "Укрзализныця" не обладает правоустанавливающими документами на 1070 объектов своего недвижимого имущества – 110 жилых домов, 61 квартиру, 14 общежитий и тому подобное – и на 1306 земельных участков общей площадью 12 тыс. га.

"Отсутствие государственной регистрации объектов недвижимости, находящихся на балансе Общества, создает риск потери этого имущества", - подчеркивают аудиторы.

Так физические лица заняли 321 га территорий "Укрзализныци", из которых 423 земельных участка находятся в подчинении Одесской железной дороги.

"На этих участках располагаются жилые дома, гаражи, посевы, гостиницы, кафе, огороды, торговые павильоны и др", - отмечают в Счетной палате.

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