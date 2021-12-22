"Нафтогаз" против "Газпрома": украинский оператор направил жалобу Еврокомиссии из-за злоупотреблений компанией РФ

21 декабря НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Также компания подала ходатайство в Генеральный директорат по конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

На какие злоупотребления указывает Национальный регулятор?

"Газпром" резко уменьшил продажи собственного газа на европейском спотовом рынке несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это является одной из ключевых причин кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", – отметил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В своей жалобе "Нафтогаз" обращает внимание Европейской комиссии на ряд конкретных злоупотреблений:

умышленный отказ "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, которые принадлежат "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы;

прекращение без веских причин реализации газа через собственную электронную платформу;

имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности ГТС Украины, "Газпром" отказался от поставок больших объемов в ЕС;

"Газпром" продолжает блокировать экспорт газа, добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.

"Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства. Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки в $1921 за 1 тыс. куб. м (по состоянию на 21 декабря 2021 года)", – добавили в "Нафтогазе".

"Нафтогаз" просит Европейскую комиссию обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или по крайней мере на границе Украины и стран ЕС. Таким образом украинский оператор как можно быстрее стремится к разрешению энергетического кризиса в Европе.

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