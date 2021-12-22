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Мандарины подешевеют? Как падение турецкой лиры может ударить по Украине

Экономика
22 декабря 12:17
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Товары украинских производителей могут проиграть конкуренцию на рынке
Мандарины подешевеют? Как падение турецкой лиры может ударить по Украине

С начала 2021 года курс турецкой лиры снизился более чем вдвое, больше всего валюта обвалилась с начала декабря. Это в свою очередь может повлиять на цены овощей и фруктов, которые страна импортирует в том числе и в Украину.

Об этом говорится в материале EastFruit.

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Как могут измениться цены?

Отмечается, что снижение курса валюты любой страны стимулирует экспорт, а укрепление, наоборот, ухудшает позиции товаров этой страны на внешних рынках. Таким образом, турецкие овощи и фрукты становятся сейчас более конкурентоспособными на внешних рынках.

Главным покупателем турецкой плодоовощной продукции является Россия. В РФ Турция поставляет до 18 % всей своей продукции. Соответственно, именно на рынок России давление будет наиболее ощутимым. Далее идут Германия, Италия, Ирак, Великобритания и Франция, а 7 место среди важнейших рынков сбыта занимает Украина.

Соответственно, кроме того, что турецкая продукция активнее будет продаваться в Украине, она еще и будет конкурировать с украинской на рынках стран ЕС.

Главным экспортным товаром турецкой плодоовощной группы является фундук. Следующим идет изюм, мандарины, тепличные помидоры, яблоки. Эти продукты будут продаваться дешевле, в частности, по экспорту из Грузии, где фундук и мандарины в этом году подорожали из-за неблагоприятных погодных условий.

Дешевый турецкий мандарин является положительным для потребителей в Украине и России, но он может косвенно несколько снизить спрос на яблоко в этих странах, а это уже плохие новости для садоводов региона. Это касается и садоводов, которые выращивают в украине тепличные помидоры и яблоки. Украинский потребитель преимущественно ориентируется на цену, а потому будет выбирать более дешевый товар из Турции, чем более дорогой местного производства.

"По многим другим экспортным позициям Турции влияние будет значительно меньшим, минимальным, или же они зонные. Например, Турция является важнейшим игроком на рынке косточковых фруктов: черешня, абрикос, персик и тому подобное. Однако новый сезон экспорта этих культур начинается нескоро, поэтому делать выводы относительно влияния девальвации на эти сегменты несколько преждевременно”, - добавили эксперты.

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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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Турция продукты цены в Украине
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