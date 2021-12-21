Какой работы хватает: Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии

Самыми востребованными профессиями декабря стали слесарь-ремонтник, водитель, продавец, швея, подсобный рабочий. Всего на начало декабря насчитывалось 61 тысяча вакансий.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
Какие вакансии предлагают?
"Самый высокий спрос сейчас наблюдается на рабочих перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспорта”, - добавили в службе.
По профессиональным группам наибольший спрос у работодателей имеют:
- 23 % — квалифицированные рабочие с инструментом;
- 18 % — рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (18 %);
- 13 % — профессионалы;
- 13 % — неквалифицированные работники;
- 12 % — работники сферы торговли и услуг.
Со всеми предложениями по трудоустройству можно ознакомиться на сайте ГСЗ по ссылке.
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