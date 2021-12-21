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Какой работы хватает: Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии

Экономика
21 декабря 15:49
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Всего в базе сейчас более 60 тысяч предложений по работе
Какой работы хватает: Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии

Самыми востребованными профессиями декабря стали слесарь-ремонтник, водитель, продавец, швея, подсобный рабочий. Всего на начало декабря насчитывалось 61 тысяча вакансий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

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Какие вакансии предлагают?

"Самый высокий спрос сейчас наблюдается на рабочих перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспорта”, - добавили в службе.

По профессиональным группам наибольший спрос у работодателей имеют:

  • 23 % — квалифицированные рабочие с инструментом;
  • 18 % — рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (18 %);
  • 13 % — профессионалы;
  • 13 % — неквалифицированные работники;
  • 12 % — работники сферы торговли и услуг.

Со всеми предложениями по трудоустройству можно ознакомиться на сайте ГСЗ по ссылке.

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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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