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"єПідтримка" в действии: когда ждать пластиковые карты и сколько людей уже получили деньги на виртуальные

Экономика
22 декабря 13:10
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Эта программа выплат оказалась самой быстрой за всю историю
"єПідтримка" в действии: когда ждать пластиковые карты и сколько людей уже получили деньги на виртуальные

Украинцы уже начали получать помощь в размере 1000 гривен в рамках программы "єПідтримка" на виртуальные карты. Кроме этого, в 2022 году банки будут выпускать и физические.

Об этом шла речь на совместном брифинге Минцифры, Минэкономики и МКИП по проекту "єПідтримка", передает Новини.LIVE.

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Сколько людей уже получили деньги?

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что по состоянию на 22 декабря уже 5,5 миллионов украинцев открыли карточки в банках.

"У нас сформированы заявки в "Дии" на получение выплат от 4,5 миллионов украинцев. Более 2,3 миллиона украинцев уже получили выплату в тысячу гривен и более 200 миллионов гривен уже потрачено теми, кто сформировал карты и воспользовался этой программой. Чаще всего эти средства расходуются, согласно статистике... на приобретение книг, кинотеатры, театры", — добавила чиновница.

Что с карточками?

В свою очередь вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что эта массовая услуга является, наверное, наиболее быстрой за всю историю Украины.

"Некоторые банки начнут выдавать также пластиковые карты до конца этого года... В следующем году таких банков будет больше... Большое количество сможет генерировать не только виртуальные карты, которыми можно оплачивать онлайн или физически через Apple Pay или Google Pay. Но также и пластиковые начнут выпускать... для тех телефонов, где нет NFC... или если человек просто не хочет онлайн покупать", - рассказал Федоров.

Какие сферы в приоритете?

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что программа “єПідтримка” призвана помочь тем сферам, которые пострадали больше всего.

"Книги и кинотеатры - одни из тех, которые пострадали больше всего. У кинотеатров падение более 60 % доходов, у издателей - 30-40 %. То есть, мы этой "єПідтримкой" с одной стороны помогаем сферам, с другой стороны поощряем людей пользоваться культурными услугами", — резюмировал чиновник.

Что известно о "тысяче за вакцинацию":

  • Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в бюджет на 2021 год о выделении средств вакцинированным украинцам по 1000 грн. За законопроект 6297 проголосовали 253 народных депутата.
  • Воспользоваться средствамив рамках программы поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии "єПідтримка", так называемой "тысячей вакцинированным", можно будет в течение четырех месяцев после поступления средств.
  • В Украине уженачали выплачивать по тысяче гривен людям, которые сделали вакцинацию от COVID-19. Деньги, в частности, получают клиенты Monobank.
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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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Александр Ткаченко Михаил Федоров вакцинация выплаты Юлия Свириденко єПідтримка
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Главная Экономика "єПідтримка" в действии: когда ждать пластиковые карты и сколько людей уже получили деньги на виртуальные
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