Деньги - детям? В Кабмине прояснили, могут ли они рассчитывать на "ковидную" тысячу

Программа по выплате по тысяче гривен полностью привитым от коронавируса гражданам не будет распространяться на несовершеннолетних.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко во время брифинга, передает Новини.LIVE.

Почему дети не получат деньги?

"Этот этап программы, который мы начали, будет точно сфокусирован на людях от 18 лет. Если мы говорим о детях, то я думаю, что это должна быть все же другая история. В первую очередь, это должна быть история Министерства здравоохранения... Задача была изначально экономическая - это поддержать бизнес, который претерпел ограничения, потому что больше всего пострадал от пандемии. И во вторую очередь, стимулировать вакцинацию для тех, для кого она открыта", — пояснила глава Минэкономики.

Свириденко отметила, что в рамках существующей программы, участие вакцинированных украинцев в возрасте до 18 лет пока не обсуждалось.

Что известно о "тысяче за вакцинацию":