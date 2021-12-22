Деньги - детям? В Кабмине прояснили, могут ли они рассчитывать на "ковидную" тысячу

Программа по выплате по тысяче гривен полностью привитым от коронавируса гражданам не будет распространяться на несовершеннолетних.
Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко во время брифинга, передает Новини.LIVE.
"Этот этап программы, который мы начали, будет точно сфокусирован на людях от 18 лет. Если мы говорим о детях, то я думаю, что это должна быть все же другая история. В первую очередь, это должна быть история Министерства здравоохранения... Задача была изначально экономическая - это поддержать бизнес, который претерпел ограничения, потому что больше всего пострадал от пандемии. И во вторую очередь, стимулировать вакцинацию для тех, для кого она открыта", — пояснила глава Минэкономики.
Свириденко отметила, что в рамках существующей программы, участие вакцинированных украинцев в возрасте до 18 лет пока не обсуждалось.