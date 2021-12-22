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Деньги - детям? В Кабмине прояснили, могут ли они рассчитывать на "ковидную" тысячу

Экономика
22 декабря 13:39
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Позаботиться о таких выплатах должен Минздрав
Деньги - детям? В Кабмине прояснили, могут ли они рассчитывать на "ковидную" тысячу

Программа по выплате по тысяче гривен полностью привитым от коронавируса гражданам не будет распространяться на несовершеннолетних.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко во время брифинга, передает Новини.LIVE.

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Почему дети не получат деньги?

"Этот этап программы, который мы начали, будет точно сфокусирован на людях от 18 лет. Если мы говорим о детях, то я думаю, что это должна быть все же другая история. В первую очередь, это должна быть история Министерства здравоохранения... Задача была изначально экономическая - это поддержать бизнес, который претерпел ограничения, потому что больше всего пострадал от пандемии. И во вторую очередь, стимулировать вакцинацию для тех, для кого она открыта", — пояснила глава Минэкономики.

Свириденко отметила, что в рамках существующей программы, участие вакцинированных украинцев в возрасте до 18 лет пока не обсуждалось.

Что известно о "тысяче за вакцинацию":

  • Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в бюджет на 2021 год о выделении средств вакцинированным украинцам по 1000 грн. За законопроект 6297 проголосовали 253 народных депутата.
  • Воспользоваться средствами в рамках программы поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии "єПідтримка", так называемой "тысячей вакцинированным", можно будет в течение четырех месяцев после поступления средств.
  • В Украине уже начали выплачивать по тысяче гривен людям, которые сделали вакцинацию от COVID-19. Деньги, в частности, получают клиенты Monobank.

 

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Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
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Минэкономики вакцинация выплаты дети Юлия Свириденко єПідтримка
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