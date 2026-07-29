Зарплата несовершеннолетних в Украине: сколько обязан платить работодатель

Подростки на улице, деньги и карта в руках, трудовая книжка. Фото: Magnific, Новини.LIVE, Минсоцполитики. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

В Украине несовершеннолетние работники имеют такие же права на оплату труда, как и совершеннолетние. Даже если из-за законодательных ограничений они работают меньше часов, работодатель не может уменьшать им зарплату только по этой причине. В то же время для учащихся, совмещающих учебу с работой, действуют отдельные правила.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Какие гарантии имеют работники до 18 лет

Украинское трудовое законодательство предусматривает особую защиту работников в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно статье 187 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), они обладают теми же трудовыми правами, что и совершеннолетние работники, но дополнительно пользуются льготами в отношении охраны труда, продолжительности рабочего времени, отпусков и других условий труда.

Одной из ключевых гарантий является порядок оплаты труда. В соответствии со статьёй 194 КЗоТ, несовершеннолетним, работающим по сокращенной продолжительности рабочего времени, заработную плату выплачивают в том же размере, что и работникам соответствующей категории, отработавшим полный рабочий день.

Как оплачивается сдельная работа и труд учащихся

Если работник моложе 18 лет работает по сдельной системе оплаты, его работа оплачивается по тем же расценкам, что и труд взрослых. Кроме того, работодатель должен компенсировать разницу между сокращенной и полной продолжительностью рабочего времени путем соответствующей доплаты.

В то же время отдельные правила распространяются на учащихся учреждений общего среднего, профессионального и предвузовского образования, работающих в свободное от учебы время. В таком случае заработную плату начисляют пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.

При этом работодатель вправе за свой счет установить таким работникам дополнительные доплаты.

Таким образом, сокращенный рабочий день сам по себе не является основанием для уменьшения заработной платы несовершеннолетнего работника. Основные гарантии в отношении условий труда и оплаты закреплены статьями 51, 187 и 194 Кодекса законов о труде Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 августа. От этого зависит немало важных показателей. В частности, речь идет о размере налогов, социальных взносов, штрафов за нарушение трудового законодательства и т. д.

Также Новини.LIVE писали о минимальной зарплате в Германии. С начала этого года она составляет 13,90 евро в час брутто. Если работник отработает полный месяц, он получит не менее 2 502 евро брутто.