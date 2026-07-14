Выплаты ко Дню Независимости: сколько получат люди с инвалидностью в августе

Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В 2026 году украинцы, имеющие право на ежегодную выплату ко Дню Независимости Украины, получат от 450 до 3 100 гривен. Размер пособия будет зависеть от статуса человека. Большинству получателей деньги начислят автоматически, но части граждан придется самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

О том, какие выплаты ко Дню Независимости получат люди с инвалидностью в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины № 602 от 13 мая 2026 года.

Какую выплату ко Дню Независимости получат люди с инвалидностью в августе

Среди тех, кто имеет право на пособие, — ветераны войны, люди с инвалидностью вследствие войны, родственники погибших защитников и защитниц Украины, пострадавшие от нацистских преследований и другие категории граждан.

Люди с инвалидностью в 2026 году получат следующие суммы:

3 100 гривен — люди с инвалидностью вследствие войны I группы;

2 900 гривен — лица с инвалидностью вследствие войны II группы;

2 700 гривен — лица с инвалидностью вследствие войны III группы.

Кто ещё получит выплаты ко Дню Независимости в 2026 году

Также 3 100 гривен предусмотрено для граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной. Другие категории получателей могут рассчитывать на следующие суммы:

1 000 гривен — участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и некоторые бывшие несовершеннолетние узники нацистских лагерей;

650 гривен — члены семей погибших или умерших ветеранов войны, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины, а также отдельные категории вдов и вдовцов;

450 гривен — участники войны, бывшие узники нацистских лагерей, принудительно вывезенные на работы и другие определенные законом категории граждан.

Все выплаты должны быть произведены ко Дню Независимости Украины.

Как получить выплаты ко Дню Независимости

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что выплату автоматически получат пенсионеры, имеющие на неё право, люди, состоящие на учете в Пенсионном фонде в качестве получателей жилищных субсидий или льгот, а также те, чьи данные уже имеются в государственных реестрах.

Для ветеранов, которые сейчас проходят военную службу, будет действовать иной порядок. Они получат средства через свою воинскую часть, учреждение или организацию, где служат или работают.

Подать заявление в Пенсионный фонд нужно будет тем людям, которые имеют право на выплату, но не являются пенсионерами, не получают субсидии или льготы на коммунальные услуги и не проходят военную службу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года украинцы с III группой инвалидности смогут получать государственные льготы и социальную поддержку. Однако их объем меньше, чем для людей с I и II группами. Кроме того, право на часть помощи зависит от дохода, состояния здоровья и других жизненных обстоятельств.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе отдельные пенсионеры получат дополнительные выплаты — от 450 до 3 100 гривен. Большинству деньги поступят автоматически, но в некоторых случаях нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.