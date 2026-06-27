Выезд из Украины в июле: с какой суммой наличных не выпустят за границу

Пересечение границы с наличными. Фото: ГПСУ/Facebook, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы сталкиваются с проблемами на границе из-за наличных денег. Если сумма превышает установленный лимит, наших граждан могут не выпустить. Запрет на выезд действует в случае уклонения от декларирования валютных ценностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Декларирование валюты на границе

Украинское законодательство требует от граждан декларировать наличные в любой валюте при выезде за границу, если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте. Отказ от выполнения этого обязательства считается нарушением таможенных правил.

"Пересчет сумм наличной валюты и стоимости банковских металлов в евро осуществляется по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины, или по кросс-курсу на день пересечения таможенной границы", — сообщили в ГТС.

Требование касается только наличных денег и не распространяется на банковские счета. То есть средства на карте не подлежат декларированию, чем нередко пользуются украинцы, желающие вывезти за границу больше 10 000 евро.

Какой штраф за недекларирование наличных

Несоблюдение правил при выезде из Украины грозит строгой ответственностью. Штраф предусмотрен статьей 471 Таможенного кодекса. Недекларирование валютных ценностей, перемещаемых через таможенную границу, влечет за собой санкцию в размере 20% от суммы, превышающей установленный лимит.

Например, если у человека в кошельке есть 12 000 евро в любой валюте, штраф в размере 20% взимается с суммы 2 000 евро. Существует легальный способ избежать декларирования при перевозке бумажных купюр.

Максимальная сумма действительна для одного физического лица, поэтому семья из трех-четырех человек, включая несовершеннолетних детей, может пересечь границу Украины с обьемом наличных 40 000 евро. При этом деньги необходимо разделить между членами семьи, иначе этот способ не сработает.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы массово жалуются на проблемы с пересечением границы Польши. От туристов требуют наличия обратного билета или суммы, эквивалентной его стоимости. Отсутствие этого документа является основанием для отказа во въезде на территорию страны.

Также Новини.LIVE рассказывали, какое имущество конфискуют на границе и кто может им распоряжаться. Изъятию подлежат контрабанда, незадекларированные товары, поддельная продукция и т. д. Эти вещи могут быть утилизированы, бесплатно переданы другим лицам или уничтожены.