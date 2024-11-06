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Выгодные авиабилеты — куда можно улететь из Варшавы в ноябре

6 ноября 2024 17:10
Владимир Мололкин - редактор
Дешевые авиабилеты из Варшавы — цены на самые выгодные направления
Пассажирский самолет. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Украинцы в Польше могут свободно путешествовать по Европе и значительно сэкономить, ища дешевые авиабилеты. На некоторых рейсах даже не требуются пересадки на другие самолеты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, по каким направлениям из Варшавы сейчас можно очень выгодно путешествовать.

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Какие авиабилеты из Варшавы самые дешевые в ноябре

Исследование доступных направлений осуществлялось на весь ноябрь. Так, среди самых популярных и дешевых является перелет в:

  • Норвегию;
  • Швецию;
  • Великобританию;
  • Италию;
  • Францию;
  • Бельгию.
Самые дешевые направления из Варшавы
Самые дешевые направления из Варшавы в ноябре. Фото: скриншот

Норвегия

Самым дешевым перелетом в Норвегию будет в Осло на 26 ноября. Билет обойдется в 921 грн (89 злотых) в одну сторону, воспользовавшись услугами компании Wizz Air. Если вы являетесь членом программы "Wizz Discount Club", то стоимость будет составлять 499 грн (49 злотых).

Цены на самые дешевые авиабилеты в Осло
Дешевые билеты на поезд Осло из Варшавы. Фото: скриншот

Швеция

Дешевле всего из Варшавы будет слетать в Стокгольм, если хотите посетить Швецию. Wizz Air предлагает билеты за 714 грн (69 злотых) в одну сторону с 19 по 21 и с 26 по 28 ноября включительно.

Цены на самые дешевые авиабилеты в Стокгольм
Самые дешевые билеты в Стокгольм из Варшавы. Фото: скриншот

Великобритания

Также выгодно можно слетать в Англию, а именно в город Ливерпуль, поскольку туда билет самый дешевый. Его цена составляет 717 грн (69 злотых) в одну сторону. Самое выгодное предложение делает компания Wizz Air на 18, 25 и 28 ноября.

Цены на самые дешевые авиабилеты в Ливерпуль
Самые дешевые билеты в Ливерпуль из Варшавы. Фото: скриншот

Италия

Дешевле всего прямым рейсом в Болонью можно долететь, если воспользоваться услугами Ryanair. Тогда цена на билет составит 820 грн (79 злотых) в одну сторону. Выгодные предложения доступны на 17, 22 и 24 ноября.

Цены на самые дешевые авиабилеты в Болоньи
Самые дешевые билеты в Болонью из Варшавы. Фото: скриншот

Франция

До города романтики — Парижа, можно выгодно добраться в конце месяца, 30 ноября. Самое интересное предложение предоставляет компания Ryanair, цена на билет составит 881 грн (84 злотых) в одну сторону.

Цены на самые дешевые авиабилеты в Париж
Самые дешевые билеты в Париж из Варшавы. Фото: скриншот

Бельгия

Если хотите посетить бельгийский Брюссель, есть выгодные предложения на 24 ноября. Ryanair предлагает купить билет за 897 грн (86 злотых) в одну сторону.

Цены на самые дешевые авиабилеты в Брюссель
Самые дешевые билеты в Брюссель из Варшавы. Фото: скриншот

Зная, как правильно выбирать билеты, всегда можно сэкономить на перелетах, планируя отпуск в другой стране.

Напомним, следствием нового правила, требующего предварительного раскрытия собрания авиакомпаний, крупнейшие американские авиакомпании подали в суд на Министерство транспорта США. Это стало серьезным конфликтом между администрацией Байдена и авиаперевозчиками.

Также мы писали, что airBaltic, авиакомпания Латвии, заявила о намерении возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу. Главным требованием является благоприятная безопасность.

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