Дешевые авиабилеты из Варшавы — цены на самые выгодные направления

Выгодные авиабилеты — куда можно улететь из Варшавы в ноябре
Украинцы в Польше могут свободно путешествовать по Европе и значительно сэкономить, ища дешевые авиабилеты. На некоторых рейсах даже не требуются пересадки на другие самолеты.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, по каким направлениям из Варшавы сейчас можно очень выгодно путешествовать.
Какие авиабилеты из Варшавы самые дешевые в ноябре
Исследование доступных направлений осуществлялось на весь ноябрь. Так, среди самых популярных и дешевых является перелет в:
- Норвегию;
- Швецию;
- Великобританию;
- Италию;
- Францию;
- Бельгию.
Норвегия
Самым дешевым перелетом в Норвегию будет в Осло на 26 ноября. Билет обойдется в 921 грн (89 злотых) в одну сторону, воспользовавшись услугами компании Wizz Air. Если вы являетесь членом программы "Wizz Discount Club", то стоимость будет составлять 499 грн (49 злотых).
Швеция
Дешевле всего из Варшавы будет слетать в Стокгольм, если хотите посетить Швецию. Wizz Air предлагает билеты за 714 грн (69 злотых) в одну сторону с 19 по 21 и с 26 по 28 ноября включительно.
Великобритания
Также выгодно можно слетать в Англию, а именно в город Ливерпуль, поскольку туда билет самый дешевый. Его цена составляет 717 грн (69 злотых) в одну сторону. Самое выгодное предложение делает компания Wizz Air на 18, 25 и 28 ноября.
Италия
Дешевле всего прямым рейсом в Болонью можно долететь, если воспользоваться услугами Ryanair. Тогда цена на билет составит 820 грн (79 злотых) в одну сторону. Выгодные предложения доступны на 17, 22 и 24 ноября.
Франция
До города романтики — Парижа, можно выгодно добраться в конце месяца, 30 ноября. Самое интересное предложение предоставляет компания Ryanair, цена на билет составит 881 грн (84 злотых) в одну сторону.
Бельгия
Если хотите посетить бельгийский Брюссель, есть выгодные предложения на 24 ноября. Ryanair предлагает купить билет за 897 грн (86 злотых) в одну сторону.
Зная, как правильно выбирать билеты, всегда можно сэкономить на перелетах, планируя отпуск в другой стране.
Напомним, следствием нового правила, требующего предварительного раскрытия собрания авиакомпаний, крупнейшие американские авиакомпании подали в суд на Министерство транспорта США. Это стало серьезным конфликтом между администрацией Байдена и авиаперевозчиками.
Также мы писали, что airBaltic, авиакомпания Латвии, заявила о намерении возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу. Главным требованием является благоприятная безопасность.
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