Дешевые авиабилеты из Варшавы — цены на самые выгодные направления

Пассажирский самолет. Фото: Unsplash

Украинцы в Польше могут свободно путешествовать по Европе и значительно сэкономить, ища дешевые авиабилеты. На некоторых рейсах даже не требуются пересадки на другие самолеты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, по каким направлениям из Варшавы сейчас можно очень выгодно путешествовать.

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Какие авиабилеты из Варшавы самые дешевые в ноябре

Исследование доступных направлений осуществлялось на весь ноябрь. Так, среди самых популярных и дешевых является перелет в:

Норвегию;

Швецию;

Великобританию;

Италию;

Францию;

Бельгию.

Самые дешевые направления из Варшавы в ноябре. Фото: скриншот

Норвегия

Самым дешевым перелетом в Норвегию будет в Осло на 26 ноября. Билет обойдется в 921 грн (89 злотых) в одну сторону, воспользовавшись услугами компании Wizz Air. Если вы являетесь членом программы "Wizz Discount Club", то стоимость будет составлять 499 грн (49 злотых).

Дешевые билеты на поезд Осло из Варшавы. Фото: скриншот

Швеция

Дешевле всего из Варшавы будет слетать в Стокгольм, если хотите посетить Швецию. Wizz Air предлагает билеты за 714 грн (69 злотых) в одну сторону с 19 по 21 и с 26 по 28 ноября включительно.

Самые дешевые билеты в Стокгольм из Варшавы. Фото: скриншот

Великобритания

Также выгодно можно слетать в Англию, а именно в город Ливерпуль, поскольку туда билет самый дешевый. Его цена составляет 717 грн (69 злотых) в одну сторону. Самое выгодное предложение делает компания Wizz Air на 18, 25 и 28 ноября.

Самые дешевые билеты в Ливерпуль из Варшавы. Фото: скриншот

Италия

Дешевле всего прямым рейсом в Болонью можно долететь, если воспользоваться услугами Ryanair. Тогда цена на билет составит 820 грн (79 злотых) в одну сторону. Выгодные предложения доступны на 17, 22 и 24 ноября.

Самые дешевые билеты в Болонью из Варшавы. Фото: скриншот

Франция

До города романтики — Парижа, можно выгодно добраться в конце месяца, 30 ноября. Самое интересное предложение предоставляет компания Ryanair, цена на билет составит 881 грн (84 злотых) в одну сторону.

Самые дешевые билеты в Париж из Варшавы. Фото: скриншот

Бельгия

Если хотите посетить бельгийский Брюссель, есть выгодные предложения на 24 ноября. Ryanair предлагает купить билет за 897 грн (86 злотых) в одну сторону.

Самые дешевые билеты в Брюссель из Варшавы. Фото: скриншот

Зная, как правильно выбирать билеты, всегда можно сэкономить на перелетах, планируя отпуск в другой стране.

Напомним, следствием нового правила, требующего предварительного раскрытия собрания авиакомпаний, крупнейшие американские авиакомпании подали в суд на Министерство транспорта США. Это стало серьезным конфликтом между администрацией Байдена и авиаперевозчиками.

Также мы писали, что airBaltic, авиакомпания Латвии, заявила о намерении возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу. Главным требованием является благоприятная безопасность.

