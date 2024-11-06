Работа для учителей английского – какие вакансии и зарплаты в ноябре

Студентка пишет конспект. Фото: Pexels

Учитель иностранного языка — достаточно востребованная профессия в Украине, учитывая, сколько вакансий для преподавателей английского регулярно открывают на больших порталах по поиску работы. Причем средние зарплаты иногда очень высокие: работодатели готовы платить учителям 30 000 грн и больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие вакансии доступны преподавателям английского языка в Украине.

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Онлайн-школа AntiSchool

Для соискателей открыли набор на должности репетиторов английского языка для детей. Зарплату обещают платить от 15 000 до 30 000 грн. Чтобы зарабатывать от 20 000 грн и больше, нужно трудиться 8 часов в день по 5-дневному графику. Плюс школа отслеживает качество проведённых занятий, контролируя показатели удовлетворенности студентов и их мотивацию заниматься с конкретным преподавателем.

Школа Smile English

Педагогам предлагают заработную плату на уровне 25 000–35 000 грн плюс бонусы. От кандидатов на должность требуют:

владение английским языком на уровне С1;

пунктуальность, ответственность, толерантность и открытость к общению;

сознательное отношение к правилам, которые нельзя нарушать.

Школа Language Time

Преподаватель будет работать со взрослыми студентами и детьми в дневное или ночное время (клиенты из-за границы). Работа ночью оплачивается по ставке 400-600 грн/занятие. А размер зарплаты варьируется от 20 000 до 50 000 грн, в зависимости от количества проведенных уроков. От кандидатов на должность требуют:

опыт работы учителем или репетитором;

владение английским на уровне Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

оконченное высшее образование;

пунктуальность, радушие, умение доступно подать материал, ответственность.

Также хорошим дополнением к резюме будут международные сертификаты и стажировки в англоязычных странах. В то же время, педагогам обещают официальное трудоустройство, стабильность нагрузки, предоставление необходимых материалов/оборудования для эффективной работы. Из бонусов — частичная оплата сдачи международного экзамена TOEFL/IELTS в обмен на длительное сотрудничество.

Напомним, по итогам сентября количество вакансий на рынке труда вернулось к довоенному уровню. Активизация наблюдается в разных областях Украины, в частности Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской, Волынской, Черниговской и Винницкой.

Также мы писали, что Сухопутные войска открыли вакансию рекрутера со знанием португальского языка. Зарплата на должности, согласно информации в объявлении, составляет 50 000 грн и больше.