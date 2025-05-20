Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Экономика Украинцам хотят платить за "добровольную депортацию" из США

Украинцам хотят платить за "добровольную депортацию" из США

Ua en ru
Дата публикации 20 мая 2025 17:08
Украинцам в США планируют платить за "самодепортацию" — WP
Доллары в руках. Фото: Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Администрация американского президента Дональда Трампа хочет использовать 250 млн долларов на программу "добровольной депортации". Мигрантам, в частности украинцам, которые самостоятельно покинут страну, предлагают выплачивать по 1 000 долларов.

Об этом пишет The Washington Post.

Реклама
Читайте также:

В проектах документов Министерства внутренней безопасности США (DHS), рассмотренных изданием, упоминаются 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян, а также мигранты из Афганистана, Сирии, Ливии и других стран.

Предложение, о котором ранее не сообщалось, находилось в разработке до соответствующего заявления Министерства внутренней безопасности от 5 мая, в котором говорилось о том, что иммигранты, которые добровольно "самодепортируются" в свои страны, будут иметь право на получение стипендии в размере 1 000 долларов от правительства США.

Отмечается, что проекты документов были обозначены как предварительные, а представитель DHS назвал их устаревшими. Однако DHS и Государственный департамент подписали на прошлой неделе соглашение, согласно которому на финансирование депортации и возвращения людей из зон активных конфликтов планируется потратить 250 млн долларов, выделенных на иностранную помощь.

Критики предложения, включая бывших чиновников, заявили, что это бесчеловечно и противоречит давним идеалам США, когда администрация Трампа заставляет людей, ищущих убежища, возвращаться в страны, где они рискуют быть убитыми. Они также подняли вопрос о том, не является ли такой план нецелевым использованием средств иностранной помощи, предназначенных прежде всего для поддержки беженцев и их переселения.

Ранее мы писали, что любая страна может принудительно выселить иностранного гражданина, если он нарушил местный закон или миграционные правила. Украинцы в Германии, Польше, Италии, Чехии и т.д. также не избегут депортации в отдельных случаях.

Также узнавайте, за что украинцев могут депортировать из Великобритании.

США выплаты украинцы Дональд Трамп депортация
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /