Украинцам в США планируют платить за "самодепортацию" — WP

Доллары в руках. Фото: Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Администрация американского президента Дональда Трампа хочет использовать 250 млн долларов на программу "добровольной депортации". Мигрантам, в частности украинцам, которые самостоятельно покинут страну, предлагают выплачивать по 1 000 долларов.

Об этом пишет The Washington Post.

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В проектах документов Министерства внутренней безопасности США (DHS), рассмотренных изданием, упоминаются 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян, а также мигранты из Афганистана, Сирии, Ливии и других стран.

Предложение, о котором ранее не сообщалось, находилось в разработке до соответствующего заявления Министерства внутренней безопасности от 5 мая, в котором говорилось о том, что иммигранты, которые добровольно "самодепортируются" в свои страны, будут иметь право на получение стипендии в размере 1 000 долларов от правительства США.

Отмечается, что проекты документов были обозначены как предварительные, а представитель DHS назвал их устаревшими. Однако DHS и Государственный департамент подписали на прошлой неделе соглашение, согласно которому на финансирование депортации и возвращения людей из зон активных конфликтов планируется потратить 250 млн долларов, выделенных на иностранную помощь.

Критики предложения, включая бывших чиновников, заявили, что это бесчеловечно и противоречит давним идеалам США, когда администрация Трампа заставляет людей, ищущих убежища, возвращаться в страны, где они рискуют быть убитыми. Они также подняли вопрос о том, не является ли такой план нецелевым использованием средств иностранной помощи, предназначенных прежде всего для поддержки беженцев и их переселения.

Ранее мы писали, что любая страна может принудительно выселить иностранного гражданина, если он нарушил местный закон или миграционные правила. Украинцы в Германии, Польше, Италии, Чехии и т.д. также не избегут депортации в отдельных случаях.

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