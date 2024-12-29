Кубометр газа в 2025 году — что будет с тарифами

Газовая конфорка. Фото: Pexels

С начала нового года украинцев ожидают некоторые нововведения. Однако большинство тарифов будет оставаться на текущем уровне, что является положительной новостью для потребителей.

О том, что будет с ценами на газ для бытовых потребителей в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Чего ждать от тарифов на газ в 2025 году

Стоимость газа для бытовых потребителей зависит от выбранного поставщика. К примеру, клиенты "Нафтогаза" продолжат платить 7,96 гривны за кубометр, тогда как у других компаний тарифы колеблются от 7,70 до 9,99 гривны. В 2025 году тарифы от других поставщиков составят:

ООО "Эру людям" — 7,70 грн/м³;

ООО "Полтавагасбыт" — 7,99 грн/м³;

ООО "Львовэнергосбыт" — 8,20 грн/м³;

ООО "Энерджи Трейд Груп" — 7,80 грн/м³;

ООО "ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн/м³;

ООО "Прикарпатэнерготрейд" — 7,98 грн/м³;

ТМ "СветГаз" (ООО "Ритейл Сервис") — 9,99 грн/м³;

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) — 8,46 грн/м³;

ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) — 8,46 грн/м³.

Отдельно следует учитывать плату за доставку газа, определяемую индивидуально для каждого потребителя.

Что будет с тарифами на свет зимой

По данным Минэнерго, нынешней зимой стоимость электроэнергии для населения останется неизменной. Согласно информации 24 Канала, действующий тариф в размере 4,32 гривны за киловатт-час сохранится до мая 2025 года.

Это решение особенно важно, поскольку в 2023 году цена уже повысилась с 2,64 гривны за киловатт-час. Следует отметить, что отдельные категории потребителей, такие как владельцы двухзонных счетчиков или электроотопительных установок, могут значительно снизить свои расходы.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины внес изменения в методику расчета среднего месячного совокупного дохода домохозяйства для назначения социальных выплат и субсидий. Теперь будут учитываться суммы уплаченного военного сбора.

Также мы рассказывали, что с началом отопительного периода вопрос корректного начисления за жилищно-коммунальные услуги становится все более важным для украинцев. Госпродпотребслужба усиленно реагирует на обращения граждан и проводит проверки коммунальных предприятий для защиты прав потребителей.