Стоит ли бежать в обменники: в Нацбанке развеяли главный страх украинцев

Руки держат евро, обмен валют. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Российские войска ежедневно наносят удары по украинским портам, пытаясь полностью остановить вывоз нашего зерна и другой продукции за границу. Именно через порты в Украину поступала значительная часть иностранной валюты от продажи товаров. Однако никаких оснований для беспокойства нет.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал член совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман.

Откуда берется нехватка валюты

Когда страна продает за границу меньше товаров, она получает меньше долларов и евро. В результате возникает дефицитная ситуация — нехватка иностранной валюты внутри страны.

По данным эксперта, этот дефицит оказался очень большим и еще в прошлом году превысил отметку в 50 миллиардов долларов. Сейчас, из-за постоянных обстрелов и остановки многих морских маршрутов, продавать сельскохозяйственную продукцию становится все труднее. Это создает огромную нагрузку на украинских фермеров и весь бизнес, ориентированный на экспорт.

Однако обычным гражданам не стоит беспокоиться за свои сбережения. У Нацбанка есть крупные денежные резервы, которые накапливались именно для таких сложных моментов. Благодаря этим запасам государство может своевременно выходить на рынок, продавать необходимое количество долларов и таким образом гасить любые колебания. Поэтому резкого скачка цен или внезапного обесценивания гривны ожидать не стоит.

Кто сейчас больше всего покупает валюту

Несмотря на регулярные новости об атаках на морскую инфраструктуру, на рынке нет паники. Ни обычные люди, ни предприятия не бросаются массово скупать валюту.

Следует понимать, что главные покупатели доллара и евро в Украине сейчас совсем другие:

Энергетические компании покупают валюту для того, чтобы ввозить в страну оборудование, топливо и готовиться к трудным периодам. Оборонные предприятия. Деньги идут на закупку оружия, техники и специальных материалов для нашей армии.

Поскольку такие закупки происходят не ежедневно, а по графику при подписании новых соглашений, спрос на валюту в стране меняется волнами. В одну неделю покупают больше, в другую — меньше. Это абсолютно стабильный процесс, который не раскачивает рынок.

Ситуация в обменниках

Обычные граждане покупают и продают валюту совершенно спокойно. Поведение людей сейчас ничем не отличается от того, что было месяц или полтора назад.

Временный всплеск интереса к покупке валюты наблюдался лишь тогда, когда разгорелись военные действия на Ближнем Востоке. Тогда люди немного забеспокоились из-за общей мировой неопределённости и стали чаще ходить в обменные пункты. Однако этот всплеск быстро прошел. Рынок сразу вернулся к привычным и спокойным показателям.

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