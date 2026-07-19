Штраф до 17 000 грн: какие переводы на карту могут привести к проблемам

Мужчина у банкомата, деньги и карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Украинцы, которые регулярно получают деньги на личные банковские карты за продажу товаров или оказание услуг без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, могут столкнуться с налоговыми доначислениями и штрафами в размере до 17 000 грн. Сам факт перевода не означает автоматического налогообложения, однако если поступления имеют признаки предпринимательской деятельности, это может стать основанием для претензий со стороны контролирующих органов.

Об этом предупредил адвокат Роман Симутин, передают Новини.LIVE.

Когда может возникнуть налоговое обязательство

По словам юриста, налогооблагается не банковский перевод как таковой, а доход физического лица. Если средства не являются доходом или с них уже были уплачены налоги, повторно их начислять не должны.

В то же время риски возникают тогда, когда на личную карту систематически поступают средства за продажу товаров или оказание услуг, но человек не зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и не декларирует такие доходы.

Именно в таких случаях налоговый орган может доначислить налоги, а также применить финансовые санкции.

Может ли налоговая служба просматривать банковские счета

Автоматического доступа к счетам украинцев у налоговой службы нет. Данные о движении средств относятся к банковской тайне, поэтому получить их контролирующие органы могут только в случаях, предусмотренных законодательством.

Например, это возможно при проведении налоговой проверки или на основании решения суда.

Кроме того, банки обязаны осуществлять финансовый мониторинг операций клиентов. Если определенные транзакции выглядят подозрительно, финансовое учреждение может запросить документы, подтверждающие происхождение средств, а при наличии законных оснований — уведомить компетентные органы.

Какая ответственность грозит

Если будет доказано, что человек получал незадекларированные доходы от фактической предпринимательской деятельности, ему могут доначислить налоги за предыдущие периоды.

Кроме того, законодательство предусматривает финансовую ответственность. В частности, за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации могут налагаться штрафы, а на неуплаченные в срок налоговые обязательства дополнительно начисляется пеня за каждый день просрочки.

Юрист отмечает, что чаще всего такие ситуации возникают тогда, когда люди используют личную банковскую карту для регулярного получения оплаты от покупателей, фактически занимаясь предпринимательской деятельностью без надлежащей регистрации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях облагаются налогом денежные переводы между супругами. При этом обязанность уплатить налоги возлагается именно на получателя платежа. За игнорирование этого требования начисляются штрафы и пеня.

Также Новини.LIVE писали, кому могут без предупреждения заблокировать банковскую карту. Это может произойти даже с теми клиентами, которые не считают свои финансовые операции рискованными. Ряд транзакций банки обязаны проверять в обязательном порядке.