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Главная Экономика Поездка Wizz Air снова предлагает скидки: доступные рейсы "за копейки" на осень и зиму

Wizz Air снова предлагает скидки: доступные рейсы "за копейки" на осень и зиму

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 17:35
Распродажа Wizz Air на осень и зиму 2026 года: доступные направления и цены
Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Венгерский лоукостер Wizz Air порадовал пассажиров новыми скидками. Компания запустила новую акцию, благодаря которой можно выгодно добраться до многих городов Европы в «бархатный» и зимний сезоны. Билеты можно приобрести по цене от 10 евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Распродажа Wizz Air

Воспользоваться этой прекрасной возможностью пассажиры могут только до конца суток 28 июля. Акция распространяется на рейсы в период с 21 сентября по 10 декабря 2026 года.

Доступны акционные рейсы в Украину из следующих аэропортов с ценами в одну сторону:

  • Сучава – Венеция (Италия) от 15 евро;
  • Кишинев – Милан (Италия) от 16 евро;
  • Кишинев – Прага (Чехия) от 19 евро;
  • Варшава (WAW) – Стокгольм (Швеция) от 16 евро;
  • Варшава (WMI) – Римини (Италия) от 23 евро;
  • Краков – Барселона (Испания) от 23 евро;
  • Бухарест – Венеция (Италия) от 17 евро;
  • Будапешт – Афины (Греция) от 24 евро;
  • Будапешт – Мальта от 24 евро;
  • Будапешт – Скопье (Македония) от 10 евро.

Акционные билеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании или через мобильное приложение WIZZ.

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Перед бронированием стоит помнить, что в стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан), которая должна помещаться под передним сиденьем. Ее размеры не должны превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 килограммов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

Также Новини.LIVE писали, какие вещи не стоит брать с собой в самолет. Некоторые из них строго запрещено провозить не только в ручной клади, но и в багаже. Такая ценная информация поможет вам избежать неприятных сюрпризов при прохождении контроля безопасности в аэропорту.

авиарейсы самолет Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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