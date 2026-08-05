В Италию и Испанию за 15 евро: Ryanair снизил цены на авиабилеты
Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новой распродажей. Компания объявила об акции на рейсы в августе и сентябре. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Италию, Испанию и другие страны буквально "за копейки".
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.
Акция Ryanair
Распродажа будет действовать только до конца суток 5 августа, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 5 августа по 30 сентября 2026 года.
Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:
- Братислава – Палермо (Италия) — от 25 евро;
- Краков – Болонья (Италия) — от 15 евро;
- Варшава (WMI) – Венеция (Италия) — от 25 евро;
- Варшава (WAW) – Пальма-де-Майорка (Испания) — от 37 евро;
- Варшава (WAW) – Аликанте (Испания) — от 37 евро;
- Будапешт – Афины (Греция) — от 23 евро;
- Бухарест (OTP) – Салоники — от 22 евро;
- Яссы – Милан (Италия) – от 32 евро.
Стоит учесть, что на самые популярные направления билеты раскупаются очень быстро.
В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размером до 40х25х20 см — без ограничений по весу. За превышение этих параметров придется доплачивать в аэропорту и сдавать свои вещи в багажное отделение.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.
Также Новини.LIVE писали, какие вещи не стоит брать с собой в самолет. Некоторые из них строго запрещено провозить не только в ручной клади, но и в багаже. Такая ценная информация поможет вам избежать неприятных сюрпризов при прохождении контроля безопасности в аэропорту.
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