УЗ меняет маршрут поезда Киев—Кишинев: как он теперь будет курсировать

Поезд УЗ «Киев—Кишинев». Фото: УЗ/Facebook

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Украинцам станет ещё удобнее добираться до столицы Молдовы Кишинёва. Укрзализныця меняет маршрут поезда из Киева. Поезд начнёт курсировать уже с 17 августа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

УЗ меняет маршрут поезда Киев-Кишинев

Корецкий сообщил, что по итогам недавней беседы с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном была достигнута договоренность об изменении маршрута поезда Киев — Кишинев. По измененному маршруту поезд начнет курсировать уже с 17 августа.

"Это сделает для украинцев трансфер в аэропорт Кишинева более удобным и значительно быстрее", — добавил он.

Корецкий поблагодарил правительство Молдовы за принятые решения. Он добавил, что Украина продолжает работать над расширением взаимовыгодного сотрудничества с Молдовой.

Поезд будет отправляться из украинской столицы ежедневно в 16:40 и прибывать в Кишинев на следующий день в 10:04.

За купе и место в детском купе придется заплатить 3871 гривну, а за билет в вагон-люкс — 7201 гривну. Обратно в Украину поезд будет отправляться в 19:52.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця теряет контроль над пассажирами. В частности, лишь трое из десяти пассажиров пригородных поездов покупают билеты или предъявляют льготные документы, остальные остаются «невидимыми». Из-за этого перевозчик не видит реальной картины спроса, а также теряет часть прибыли.

Также Новини.LIVE писали, за что пассажирам УЗ не нужно переплачивать. Речь идет об услугах, которые и так входят в стоимость билета. Одной из таких услуг во время поездки является страхование пассажира.