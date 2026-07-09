Ryanair предоставит пассажирам больше времени: что меняется в правилах

Пассажиры садятся в самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair измененила правила. Уже с осени 2026 года время на прохождение процедур в аэропорту будет увеличено. Новые правила предоставят пассажирам дополнительное время, чтобы успеть на рейс.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Новые правила Ryanair

Бюджетная авиакомпания увеличит время, отводимое пассажирам на прохождение контроля безопасности и паспортного контроля в аэропорту. Новые правила вступят в силу с 10 ноября.

Согласно действующим правилам, стойки регистрации и сдачи багажа Ryanair закрываются за 40 минут до запланированного вылета, но с 10 ноября этот срок будет увеличен до 60 минут. Новые правила дадут пассажирам дополнительные 20 минут, чтобы успеть на рейс.

В компании заявили, что увеличение времени никак не повлияет на большинство пассажиров, поскольку около 80 % из них проходят онлайн-регистрацию еще до прибытия в аэропорт и по прибытии сразу направляются к выходу на посадку.

Изменение правил связано с введением 10 апреля 2026 года Европейской системы въезда-выезда (EES), которая требует от граждан стран, не входящих в ЕС, регистрации биометрических данных на внешних границах 29 европейских стран Шенгенской зоны.

Ryanair также объявила о планах установить больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации. В частности, к октябрю такие киоски должны появиться в более чем 95 % аэропортов.

Эти киоски будут полностью интегрированы с приложением Ryanair, что позволит пассажирам сразу регистрировать багаж и распечатывать багажные бирки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Lufthansa ввела дополнительный сбор. Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Стоимость будет зависеть от маршрута, места вылета и времени бронирования.