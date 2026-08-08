Ручная кладь на рейсах Wizz Air, Ryanair и Easyjet: актуальные правила в 2026 году

Самолеты Ryanair и Wizz Air. Фото: Airport Gdansk, ryanair.com. Коллаж: Новини.LIVE

Путешествовать только с ручной кладью кажется простым делом, пока не выяснишь, что у всех авиакомпаний разные правила в отношении багажа. Лоукостеры устанавливают одни из самых строгих требований и могут подловить вас, взимая скрытый сбор в аэропорту.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

Wizz Air

Каждый пассажир может взять на борт самолета Wizz Air небольшую сумку размером не более 40 × 30 × 20 см и весом до 10 кг. Сумка должна помещаться под передним сиденьем.

Пассажиры также без доплат могут взять с собой на борт верхнюю одежду или одеяло, мобильный телефон, книгу и товары из Duty Free.

Однако путешественникам доступна платная услуга Wizz Priority. Благодаря ей можно взять с собой ручную кладь весом до 10 кг и размерами не более 55 × 40 × 23 см. Цена зависит от дня недели, сезона и направления и начинается от 17 евро.

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Ryanair

Каждый пассажир может взять на борт небольшую сумку или рюкзак размером до 40 × 30 × 20 см. Ручная кладь должна помещаться под передним сиденьем.

Если нужно взять с собой больше вещей, вам придется приобрести соответствующий тариф. За ручную кладь размером до 55 × 40 × 20 см придется дополнительно заплатить до 40 евро при бронировании и до 70 евро — в аэропорту.

Easyjet

Пассажирам easyJet разрешается без доплат брать на борт одну небольшую сумку размером до 45 × 36 × 20 см и весом до 15 кг.

Если пассажир возьмет с собой дополнительную сумку или чемодан размером до 56 × 45 × 25 см — придется доплатить по другому тарифу. Стоимость зависит от спроса, маршрута, даты полета и времени бронирования.

Лучше всего оплачивать багаж заранее, иначе перед вылетом в аэропорту придется заплатить не менее 60 евро.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.