Lufthansa ввела новый сбор: кому придется платить больше

Самолет Lufthansa. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Авиабилеты постепенно дорожают даже у традиционных авиаперевозчиков. Немецкая авиакомпания Lufthansa вводит дополнительный сбор. Доплачивать придется пассажирам, которые захотят сменить места после регистрации на рейс.

Об этом сообщает Bild, передает Новини.LIVE.

Новые правила Lufthansa

Долгое время традиционные авиакомпании проводили политику, противоположную лоукостерам: питание, бесплатный багаж и другие услуги часто уже были включены в стоимость билета. Однако, похоже, эта тенденция меняется.

Согласно новым правилам, те, кто при регистрации получает место бесплатно и желает самостоятельно поменять его на другое свободное место, отныне должны будут заплатить.

Они вступают в силу с 1 июля 2026 года для всех авиакомпаний группы Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines и Discover Airlines).

Ранее плата взималась при полетах на короткие и средние расстояния, а новые правила распространились и на тарифы дальнемагистральных рейсов.

Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Lufthansa не устанавливает фиксированную сумму сбора. Она будет зависеть, в частности, от маршрута, места вылета и времени бронирования.

Конкретную сумму пассажиры узнают только при онлайн-регистрации. Эти правила не распространяются, в частности, на тарифы "Flex" и другие программы лояльности для клиентов.