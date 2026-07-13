Как выбрать самые удобные места в самолете Wizz Air: советы пилота

Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air предлагает пассажирам доступные цены на билеты. Однако, как правило, в самолетах этого перевозчика для каждого пассажира предусмотрено мало места. Чем длиннее предстоит перелет — тем тяжелее его будет перенести.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

Самый удобный ряд в Wizz Air

Пилот и бывший член экипажа Wizz Air Себастьян Харрисон рассказал, какие места в самолете считаются лучшими.

По словам пилота, если вы страдаете от укачивания из-за чувствительности к турбулентности или тревоги, лучшим рядом является 15-й. На рейсах Wizz Air этот ряд является типичным стандартным рядом надкрыльных аварийных выходов.

Эти места имеют дополнительное пространство для ног и расположены над крылом в средней задней части салона. Поскольку они находятся вблизи центра тяжести, там меньше ощущается турбулентность.

"Лучшие места в самолете во время турбулентности — это 15-й ряд или рядом с ним. Это связано с тем, что если во время турбулентности самолет наклоняется вверх или вниз, то в этой зоне колебания наименьшие", — пояснил специалист.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Lufthansa ввела дополнительный сбор. Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Стоимость будет зависеть от маршрута, места вылета и времени бронирования.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.