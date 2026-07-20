Действует всего сутки: Wizz Air запустил краткосрочную акцию для пассажиров

Wizz Air объявила о новых скидках. Фото: Pexels, Flughafen Wien. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую лимитированную распродажу. Новая молниеносная акция позволит существенно сэкономить на перелетах. Путешественникам доступны рейсы во многие города Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на d.

Новая распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться этой прекрасной возможностью только в течение одного дня — до конца суток 20 июля.

Акция распространяется на рейсы в период с 1 августа по 10 декабря 2026 года. Предложение действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

Варшава (WAW) – Болонья (Италия) от 21 евро;

Варшава (WMI) – Берген (Норвегия) от 18 евро;

Краков – Рим (Италия) от 15 евро;

Кишинев – Венеция (Италия) от 21 евро;

Будапешт – Берлин (Германия) от 26 евро;

Бухарест – Пиза (Италия) от 19 евро.

В стоимость акционного билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Ваши вещи должны помещаться под передним сиденьем в самолете. Кроме того, в акционную стоимость билетов также не входит административный сбор.

Ранее Новини.LIVE рассказали, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.