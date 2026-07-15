Без доплат: в Европе готовят новые бонусы для пассажиров самолетов

Аэропорт Будапешта. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Уже со следующего года пассажирам в ЕС будет разрешено бесплатно провозить на борту самолета дополнительный ручной багаж. Однако пассажиры обеспокоены тем, что в связи с изменением политики авиакомпании повысят цены на билеты.

Об этом сообщает Sky News, передает Новини.LIVE.

Новые правила полетов в Европе

Согласно новым правилам, установленным Европейской комиссией, авиакомпании должны внедрить изменения, предусматривающие, что стоимость билетов должна включать право пассажира взять с собой на борт небольшую сумку.

"Цена должна отображаться по умолчанию до начала любого процесса бронирования, чтобы облегчить пассажиру сравнение тарифов между авиакомпаниями", — заявила Европейская комиссия.

Новые правила позволяют пассажирам брать с собой дополнительный ручной багаж (40 см × 30 см × 15 см) без дополнительной платы.

Однако новые правила могут привести к повышению цен на билеты, особенно для бюджетных авиакомпаний. Впрочем, перевозчики все равно будут предлагать сниженные тарифы для пассажиров, которые решат лететь без чемодана.

Новые правила должны вступить в силу в 2027 году, но точная дата их введения пока не подтверждена.

Ryanair уже предлагает бесплатную перевозку личной ручной клади размером (40 см × 30 см × 20 см) в рамках базового тарифа, что на 33 % превышает стандартные размеры бесплатной ручной клади, установленные в ЕС.

В тарифы EasyJet также входит бесплатная перевозка небольшой ручной клади размером до 40 × 36 × 20 см.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Lufthansa ввела дополнительный сбор. Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Стоимость будет зависеть от маршрута, места вылета и времени бронирования.

Также Новини.LIVE писали о том, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.