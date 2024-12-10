Помощь для переселенцев – где можно подать заявки

Людям раздают продукты. Фото: Freepik

В Сумах стартовала регистрация на получение гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов для уязвимых категорий среди внутренних переселенцев. Такая поддержка предоставляется в рамках проекта, реализуемого Благотворительным фондом "Каритас Сумы".

Об этом сообщает "Каритас Сумы" в соцсети Facebook.

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Соответствующая помощь в рамках проекта под названием "Обеспечение критических базовых потребностей пострадавшего от войны населения Украины и освобожденных территорий" предусмотрена исключительно для переселенцев.

Предпочтение будут предоставлять гражданам, имеющим справку ВПЛ и относящимся к категориям уязвимости. Речь идет о таких:

лица с инвалидностью (первая и вторая группа/инвалидность с детства);

многодетная семья;

одинокая мать или отец;

одинокие пожилые люди.

Как подать заявку на помощь

Все желающие могут записаться на оформление продуктовой помощи, позвонив по следующим номерам:

+38 (099) 503 78 04;

+38(099) 333 73 92;

+38(050) 014 61 17;

+38 (095) 77 57 619.

Организаторы уточнили, что для регистрации нужны идентификационные номера всей семьи. Операторы озвучат инструкцию действий, которой необходимо придерживаться, а дальше — ждать приглашения.

Специалисты проработают и согласуют каждое обращение, ведь если человек уже получал продуктовые наборы в этом месяце от "Каритас Сумы" или от другого благотворительного фонда, то не сможет претендовать на помощь.

Напомним, дети переселенцев и из бедных семей смогут получить от государства "зимнюю" помощь. Деньги будут перечислены автоматически до конца текущего года.

Ранее мы писали, что жителям села Софиевская Борщаговка Киевской области ООН предоставят денежную помощь. Средства смогут получить переселенцы и те, кто выезжал за пределы страны, но позже вернулись.