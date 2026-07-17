Пенсия для семей пропавших без вести: когда ее назначают и сколько будут выплачивать

Военная форма и автомат, деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Родственники лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время военного положения, могут оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Такое право возникает не сразу, а через месяц после внесения информации о пропавшем человеке в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Новини.LIVE рассказывают, кому полагается такая пенсия и от чего зависит размер выплат.

Кто может оформить пенсию

В Пенсионном фонде Украины отметили, что законодательство определяет несколько категорий родственников, имеющих право на государственную поддержку.

Пенсия назначается:

детям до 18 лет;

студентам дневной формы обучения в возрасте до 23 лет;

детям-сиротам до 23 лет, независимо от того, учатся они или нет;

мужу, жене или родителям, если они достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность и находились на иждивении пропавшего без вести;

одному из родственников, который не работает и ухаживает за ребенком пропавшего без вести в возрасте до восьми лет;

мужу, жене или родителям, которые не находились на иждивении, но после исчезновения человека лишились основного источника дохода.

Чтобы оформить выплаты, необходимо получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Документ можно получить не ранее чем через месяц после внесения соответствующих сведений в реестр.

Сколько будут выплачивать

Пенсия назначается на весь период, пока человек официально имеет статус пропавшего без вести. Выплаты прекращаются после установления его местонахождения, подтверждения гибели или обнаружения останков.

Специалисты Украинского центра защиты прав человека разъяснили: если речь идет о гражданском лице или военнослужащем, имеющем статус "пропавший без вести при особых обстоятельствах", пенсия назначается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Размер выплат составляет:

50 % пенсии по возрасту кормильца — если право имеет один нетрудоспособный член семьи;

100% пенсии по возрасту — если выплату получают двое или более членов семьи. В таком случае средства распределяются между ними поровну.

При этом страховой стаж пропавшего без вести лица не влияет на право нетрудоспособных родственников получать такую пенсию.

Какие правила действуют для семей военнослужащих

К семьям военнослужащих, которых суд признал пропавшими без вести, применяются иные нормы законодательства.

Пенсия назначается в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Однако для этого необходимо выполнить два обязательных условия:

суд должен вынести решение о признании военнослужащего без вести пропавшим;

военнослужащего должны исключить из списков личного состава воинской части.

В таком случае размер пенсии составляет:

70 % денежного довольствия военнослужащего — если выплату получает один нетрудоспособный член семьи;

50 % денежного довольствия на каждого — если право на пенсию имеют двое или более членов семьи.

При этом после исключения военнослужащего из списков личного состава прекращается выплата его денежного довольствия членам семьи.

Когда назначается дополнительная государственная помощь

Если размер пенсии ниже гарантированного государством минимума, семья может получить адресную доплату.

С 1 марта 2026 года такая помощь назначается, если:

пенсия одному члену семьи не достигает 12 810 грн;

пенсия, назначенная двум и более членам семьи (кроме нетрудоспособных родителей или супруга/супруги), составляет менее 10 020 грн на каждого.

В таких случаях государство доплачивает разницу до установленного размера. Это касается семей защитников и защитниц Украины, которые погибли, пропали без вести или умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время отражения вооруженной агрессии РФ.

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