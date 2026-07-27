Оспаривание завещания по состоянию здоровья: какие основания имеют решающее значение

Судейские весы, судейский молоток, мужчина в пиджаке и шляпе смотрит на справку. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Тяжелая болезнь, инвалидная коляска или необходимость круглосуточного ухода со стороны родных — это еще не повод игнорировать последнюю волю человека. Судебный спор между вдовой и лишенным наследства сыном превратился в громкий прецедент. Польский суд четко дал понять, что физическая беспомощность вовсе не означает утрату рассудка.

Об этом резонансном судебном деле рассказало онлайн-издание "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

Вдова против сына

Поводом для судебного разбирательства стало заявление вдовы, которая просила подтвердить ее право на всё наследство.

Мужчина скончался в сентябре 2024 года. После смерти оставил нотариально заверенное завещание. Все имущество было завещано супруге. Своему взрослому сыну отец ничего не оставил. По словам вдовы, процедура у нотариуса прошла без каких-либо нарушений. Сам же мужчина полностью осознавал свои действия. Кроме того, мужчина еще помогал жене после перенесенного инсульта вести бизнес, ездил за товаром и присматривал за внуком. Поэтому вдова считает непонятным иск сына в суд. Она также подчеркнула, что сын и так был финансово обеспечен. При жизни родители уже подарили ему квартиру и передали другое имущество.

В свою очередь сын оспорил завещание. Он утверждал, что на фоне болезней отец не мог адекватно воспринимать реальность. Следовательно, не имел возможности сознательно лишить его наследства.

Экспертиза против предположений

Чтобы выяснить правду, суд назначил судебно-неврологическую экспертизу и допросил свидетелей и нотариуса. Специалисты установили, что перенесённый инсульт мозжечка повлиял на координацию движений наследодателя, но не затронул его интеллектуальные и психические функции. Эксперт заключил, что с точки зрения психического здоровья мужчина был абсолютно здоров.

При этом медики признали: начиная с 2022 года мужчина действительно был физически зависим от посторонней помощи и не мог самостоятельно обеспечивать свои бытовые нужды.

Решение суда

Изучив материалы дела, суд признал завещание полностью действительным. Если на момент подписания документа человек сохраняет способность свободно и осознанно принимать решения, физические ограничения или хронические заболевания не могут служить основанием для аннулирования его последней воли. Утверждения сына о якобы имевшихся у отца расстройствах сознания суд признал безосновательными и не подтвержденными надлежащими доказательствами.

Также Новини.LIVE недавно сообщали, за что суд обязал владельца, не проживающего в квартире, выплатить коммунальный долг в размере 44 000 гривен. Эксперты отмечают, что отсутствие проживающих в квартире не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, за что украинку обязали вернуть 10 000 гривен денежной помощи ВПЛ. Закон подчеркивает, что в случае смены места жительства необходимо уведомлять органы, предоставляющие социальную помощь.