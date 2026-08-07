Финансовый мониторинг в Украине: как правильно ответить банку на запрос о происхождении средств

Люди проходят мимо Ощадбанка, деньги и карточка в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Запрос банка о происхождении средств может получить любой клиент — предприниматель, компания или обычное физическое лицо. Такие обращения являются частью финансового мониторинга и не означают, что человек автоматически подозревается в нарушении закона. В то же время именно от того, как клиент отреагирует на запрос и какие объяснения предоставит, часто зависит не только проведение конкретной операции, но и дальнейшее обслуживание в банке.

Об этом рассказали специалисты юридической компании YANKIV, передают Новини.LIVE.

Стоит ли сразу искать другой банк

После получения запроса многие задумываются о смене банка. Однако специалисты советуют не торопиться с таким решением.

Переход в другое финансовое учреждение не устраняет саму проблему. Наоборот, если подобная ситуация будет повторяться, риск остаться без полноценного банковского обслуживания будет только расти. Поэтому главная задача клиента — не избежать проверки, а успешно ее пройти и сохранить нормальные отношения с банком.

При этом стоит помнить, что финансовый мониторинг охватывает не только контроль за уплатой налогов. Банк оценивает и другие риски. Например, регулярный снятие крупных сумм наличных может вызвать дополнительные вопросы из-за возможной связи с выплатой неофициальной зарплаты или использованием счета в интересах третьих лиц.

Читайте также:

Почему нельзя игнорировать запрос банка

Худшее решение в такой ситуации — ничего не отвечать. Если клиент не реагирует или затягивает с предоставлением информации, банк может расценить это как нежелание объяснять происхождение средств. В результате операцию могут не провести, а уровень доверия к клиенту значительно снизится.

Даже если требования банка кажутся чрезмерными, лучше дать ответ в установленный срок, чем оставить обращение без внимания.

Как правильно подготовить ответ

Законодательство о финансовом мониторинге возлагает на клиента обязанность предоставить объяснения и подтверждающие документы. Поэтому спорить с банком или ограничиваться аргументами вроде "я честно плачу налоги" обычно не имеет смысла.

Гораздо эффективнее спокойно ответить на все заданные вопросы и предоставить информацию, которая поможет банку понять экономическую суть операций.

Что именно хочет узнать банк

Распространенная ошибка — переписывать информацию из учредительных документов или перечислять КВЭДы предприятия. Эти данные банк и без того видит в государственных реестрах.

Вместо этого финансовое учреждение ожидает получить понятное объяснение простым языком: чем фактически занимается бизнес, откуда поступают средства, какие товары или услуги продаются и как осуществляется деятельность.

Также желательно указывать реальное место ведения бизнеса — офис, склад или производственное помещение, а не только юридический адрес.

Если договор аренды еще не заключен, не стоит скрывать этот факт. Лучше честно сообщить, что документ находится на стадии оформления, указать ориентировочные сроки его подписания и пообещать предоставить копию банку после завершения процедуры.

Именно открытость, понятные объяснения и подтверждающие документы значительно повышают шансы успешно пройти финансовый мониторинг и продолжить пользоваться банковскими услугами без дополнительных ограничений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что банки будут по-новому проверять финансовые операции клиентов. НБУ назвал 16 признаков, из-за которых карта может попасть под усиленный контроль. При этом будет оцениваться не одно действие, а их совокупность.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях снятие наличных может привлечь внимание банка. Сумма не всегда является определяющим фактором. Банки анализируют и характер использования счета.