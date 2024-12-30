Тарифы на транспортировку газа в Украине вырастут на 305% с 1 января — сколько нужно будет платить

Платежки за газ. Фото: УНИАН

С 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей возрастут в четыре раза. Причиной этого является прекращение транзита российского газа через Украину.

Такое решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 30 декабря.

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Согласно постановлению, тариф на транспортировку природного газа вырастет со 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометров, то есть увеличение составляет 305%.

Генеральный директор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа пояснил, что в 2024 году 85% доходов компании поступало от транспортировки российского газа, тогда как внутренние потребители обеспечивали лишь 15%.

"Для полной компенсации потерь этого недостаточно, но мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решениях", — отметил Липпа.

Он также подчеркнул, что компания сокращает расходы, в частности, консервирует компрессорные станции, оптимизирует штат и расходы. Однако представители промышленных предприятий, присутствовавших на заседании, не в восторге от такого решения. Они предостерегли, что столь резкий рост тарифов станет дополнительным финансовым бременем для бизнеса. Это решение будет оказывать значительное влияние на экономику, ведь предприятиям придется адаптироваться к новым условиям.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что в Украине во время действия военного положения введен мораторий на рост тарифов на газ для населения. Однако конечная сумма в платежках может изменяться из-за оплаты доставки газа, которая с 1 января следующего года рассчитывается по новым правилам.

Также мы рассказывали, что Европейская бизнес-ассоциация (EBA) предупреждает о рисках, связанных со значительным ростом тарифов на транспортировку газа. По планам стоимость должна вырасти в несколько раз.