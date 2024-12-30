Тарифы на транспортировку газа в Украине вырастут на 305% с 1 января — сколько нужно будет платить

В Украине с 1 января подорожает прокачка газа на 305% — детали
С 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей возрастут в четыре раза. Причиной этого является прекращение транзита российского газа через Украину.
Такое решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 30 декабря.
Как изменится стоимость услуги
Согласно постановлению, тариф на транспортировку природного газа вырастет со 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометров, то есть увеличение составляет 305%.
Генеральный директор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа пояснил, что в 2024 году 85% доходов компании поступало от транспортировки российского газа, тогда как внутренние потребители обеспечивали лишь 15%.
"Для полной компенсации потерь этого недостаточно, но мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решениях", — отметил Липпа.
Он также подчеркнул, что компания сокращает расходы, в частности, консервирует компрессорные станции, оптимизирует штат и расходы. Однако представители промышленных предприятий, присутствовавших на заседании, не в восторге от такого решения. Они предостерегли, что столь резкий рост тарифов станет дополнительным финансовым бременем для бизнеса. Это решение будет оказывать значительное влияние на экономику, ведь предприятиям придется адаптироваться к новым условиям.
Что еще следует знать украинцам
Ранее мы писали, что в Украине во время действия военного положения введен мораторий на рост тарифов на газ для населения. Однако конечная сумма в платежках может изменяться из-за оплаты доставки газа, которая с 1 января следующего года рассчитывается по новым правилам.
Также мы рассказывали, что Европейская бизнес-ассоциация (EBA) предупреждает о рисках, связанных со значительным ростом тарифов на транспортировку газа. По планам стоимость должна вырасти в несколько раз.
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