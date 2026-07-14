Не все получат субсидию: кто может остаться без помощи в 2026 году

Кому могут отказать в субсидии в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Семьи с низким доходом, которым сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут оформить субсидию. Однако такую помощь назначают не всем. Поэтому стоит знать, кому и почему могут отказать в выплатах в 2026 году.

О том, в каких случаях заявителю могут отказать в назначении субсидии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кому могут отказать в назначении субсидии в 2026 году

Прежде всего учитывается имущественное положение семьи. Субсидию не назначат, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или площадь частного дома — 230 квадратных метров. Исключение сделано только для многодетных семей.

Также проблемы могут возникнуть, если человек владеет несколькими жилыми объектами. Но это правило не касается:

непригодных для проживания домов;

жилья на временно оккупированных территориях;

унаследованной недвижимости, если она не сдается в аренду.

Отдельные ограничения действуют и для владельцев автомобилей. В субсидии могут отказать семьям, имеющим несколько относительно новых автомобилей.

Какие сбережения могут лишить семью субсидии в 2026 году

Помимо имущества, проверяется и финансовое положение. Субсидию не назначат, если у кого-то из членов семьи есть депозит или ОВГП на сумму свыше 100 тысяч гривен.

Также причиной отказа может стать крупная покупка или оплата услуг на сумму от 100 тысяч гривен. Исключение — расходы на лечение и медицинские услуги.

Еще одно важное условие — официальное трудоустройство. Если среди зарегистрированных в жилье есть трудоспособные люди, которые не работают, не учатся и не платят ЕСВ, субсидию могут не назначить. Это правило не распространяется на студентов дневной формы обучения и пенсионеров.

Как на возможность получения субсидии влияют долги и выезд за границу

В субсидии могут отказать и в том случае, если кто-то из членов семьи находится за границей более 60 дней подряд без уважительной причины. Однако обучение, лечение, служебная командировка или уход за ребенком до трех лет считаются уважительными основаниями.

Также право на субсидию могут лишиться семьи, имеющие просроченную задолженность за коммунальные услуги более трех месяцев, если сумма задолженности превышает 680 гривен. То же самое касается тех, кто систематически не платит алименты или ранее незаконно получал субсидию и не вернул средства государству.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что жилищные субсидии предоставляются адресно — только тем семьям, которые действительно нуждаются в помощи с оплатой коммунальных услуг. Именно поэтому при рассмотрении заявлений учитываются доходы, имущество, сбережения, крупные расходы и наличие долгов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году украинцы по-прежнему смогут получать государственную помощь на оплату коммунальных услуг. Размер скидки зависит от того, к какой категории относится человек, и может составлять от 25% до полного покрытия счетов.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 июля в некоторых городах Украины изменились тарифы на водоснабжение и водоотведение. В связи с этим для тех, кто получает жилищную субсидию, размер государственной помощи будет автоматически пересмотрен.