Можно ли продать квартиру с перепланировкой: риски для покупателя и продавца

Ключ от квартиры, люди у нотариуса, мужчина изучает план квартиры. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Перепланировка часто делает квартиру более современной и удобной для проживания. Однако при продаже именно такие изменения нередко становятся причиной затягивания сделки или даже отказа покупателя.

Об этом рассказали специалисты агентства недвижимости PerfectTeam, передают Новини.LIVE.

Можно ли продать квартиру после перепланировки

Продать квартиру, в которой проводилась перепланировка, можно. Однако успех сделки во многом зависит от того, какие именно работы были выполнены и оформлены ли они надлежащим образом.

Если изменения не затронули несущие конструкции, инженерные сети или другие важные элементы дома, в большинстве случаев достаточно провести техническую инвентаризацию и получить обновленный технический паспорт.

Если же во время ремонта выполнялись работы, которые по закону требуют согласования, сначала придется узаконить перепланировку, а уже после этого заключать договор купли-продажи.

Чтобы избежать проблем при оформлении сделки, лучше заранее убедиться, что все документы соответствуют фактическому состоянию квартиры. Это поможет ускорить продажу и повысит доверие потенциальных покупателей.

Какие работы считаются перепланировкой

Перепланировкой считаются любые изменения внутренней планировки жилья, из-за которых квартира перестает соответствовать плану, указанному в техническом паспорте.

К наиболее распространенным видам перепланировки относятся:

снос или установка внутренних перегородок;

объединение кухни с гостиной;

объединение или разделение санузла;

перенос дверных проемов;

изменение площади или конфигурации комнат;

присоединение кладовой, гардеробной или других вспомогательных помещений.

При этом не каждая перепланировка требует получения специальных разрешений. Однако если изменения повлияли на план квартиры, они должны быть отражены в технической документации.

В каких случаях перепланировку необходимо узаконивать

Часть ремонтных работ владелец может выполнять без специальных согласований. Однако существуют изменения, которые могут повлиять на безопасность дома или права других жильцов, поэтому требуют официального оформления.

Обычно узаконивание необходимо, если во время ремонта проводились:

работы с несущими стенами;

перенос или изменение инженерных коммуникаций;

вмешательство в вентиляционные системы;

изменение конструктивных элементов дома;

пристройка лоджии или балкона с изменением конструкций;

прочие работы, для которых требуется проектная документация и согласование.

Если такие изменения не оформить, это может создать проблемы не только при продаже, но и при оформлении ипотеки или государственной регистрации права собственности.

Можно ли продать квартиру с неузаконенной перепланировкой

Формально продать такую квартиру можно. Однако на практике это нередко затрудняет проведение сделки.

Если технический паспорт не соответствует фактической планировке жилья, нотариус может порекомендовать сначала устранить эти несоответствия. Особенно тщательно такие квартиры проверяют банки, когда покупатель оформляет ипотечный кредит. Для финансового учреждения важно, чтобы характеристики недвижимости полностью соответствовали официальным документам.

Даже если покупатель согласится приобрести квартиру с неузаконенной перепланировкой, он может потребовать существенную скидку. Кроме того, новому владельцу, вероятно, придется самостоятельно проходить процедуру оформления документов уже после покупки.

Какие риски возникают при продаже квартиры

Незаконная перепланировка может создать проблемы как для продавца, так и для покупателя. Поэтому перед заключением договора стоит оценить все возможные последствия.

Среди основных рисков:

отказ банка в выдаче ипотечного кредита;

задержка или перенос нотариального оформления;

необходимость оформления нового технического паспорта;

дополнительные расходы на оформление документов;

снижение рыночной стоимости квартиры;

отказ потенциальных покупателей от заключения сделки;

возможные штрафные санкции за самовольное вмешательство в конструктивные элементы дома;

необходимость восстановить отдельные элементы квартиры в первоначальное состояние, если этого потребует закон.

Чтобы продажа прошла без лишних задержек, юристы советуют еще до начала поиска покупателя проверить документы на квартиру и, при необходимости, узаконить все изменения. Это поможет избежать дополнительных расходов, ускорит оформление сделки и сделает объект более привлекательным для потенциальных покупателей.

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