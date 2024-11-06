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Лидерство Трампа подняло цену на биткоин до рекордных показателей

6 ноября 2024 12:29
Владимир Мололкин - редактор
Биткоин достиг исторического максимума в 75 000 долларов — как на это повлияли выборы в США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Владимир Мололкин - редактор

Поскольку инвесторы склонялись к победе Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах, Bitcoin вырос до исторического максимума. Превзойдя мартовский пик, самая большая криптовалюта мира преодолела отметку 75 000 долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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На фоне выборов президента Соединенных Штатов и подсчетов голосов, продемонстрировавших уверенное лидерство экс-президента Трампа на новых выборах, цена на биткоин начала расти.

Цены на биткоин обновили исторический максимум
Цена на биткоин обновила исторический максимум, достигнув 75 317 долларов. Фото: скриншот

Сообщается, что он получил 270 голосов избирателей, необходимых для победы. Сам бывший глава государства уже заявил о своей победе на президентских выборах в США.

Мэтью Дибб, главный инвестиционный директор Astronaut Capital по управлению криптовалютными активами, сказал, что рынки ожидают изменения отношения Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы устранить препятствие для криптовалютных инноваций и спекуляций.

Стоимость других криптовалют выросла в результате роста биткоина:

  • цены на Solana выросли на 15%, достигнув 186 долларов;
  • цены на Ethereum выросли на 7%, торгуясь за 2595 долларов;
  • цены на Dogecoin, популярный среди поклонников Илона Маска, выросли на 22%.

В начале июня биткоин торговался выше 70 000 долларов, но в августе его цена резко упала до 50 000 долларов после решения президента Джо Байдена не переизбираться на следующий срок.

Однако стоимость криптовалюты значительно выросла за последние два месяца, повторяя тенденции цен на акции социальной медиакомпании Trump Media & Technology, которая часто использовалась как показатель для его предвыборной кампании.

Напомним, в августе курс биткоина опустился ниже 50 тыс. долларов, продемонстрировав рекордное падение с 2021 года. Ситуацию с падением самой популярной криптовалюты подогревало усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что в Германии завершили продажу почти 50 000 конфискованных биткоинов. Правоохранителям удалось получить 2,88 млрд долларов, которые останутся под стражей до завершения уголовных производств в отношении лиц, у которых они были конфискованы.

криптовалюта Дональд Трамп инвестиции выборы в США 2024 биткоин

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