Льготы для жен УБД: какие социальные гарантии предусмотрены в июле

Украинский военный с женой, удостоверение и медаль УБД в руке. Фото: Reuters, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Государственная поддержка в Украине распространяется не только на военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, но и на отдельных членов их семей. Среди тех, кто может воспользоваться предусмотренными законом социальными гарантиями, — супруги защитников. Право на такие льготы определено нормами семейного и социального законодательства.

О социальных гарантиях для жен участников боевых действий рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Кто относится к членам семьи участников боевых действий

Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, членами семьи считаются лица, которые:

совместно проживают;

ведут совместное хозяйство;

имеют взаимные права и обязанности.

К членам семьи участника боевых действий закон относит:

супругу;

нетрудоспособных родителей;

несовершеннолетних детей;

совершеннолетних детей, имеющих статус инвалида с детства I или II группы либо инвалида I группы;

лиц, находящихся под опекой или попечительством военнослужащего и проживающих вместе с ним.

Поскольку супруга военнослужащего со статусом УБД является членом его семьи, она имеет право пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

На какие льготы может рассчитывать жена УБД

Действующее законодательство предусматривает ряд компенсаций, позволяющих существенно сократить расходы семьи на жилье и коммунальные услуги.

В частности, жена участника боевых действий может воспользоваться следующими льготами:

75% скидкой на оплату жилья;

75% скидкой на приобретение твёрдого или жидкого печного топлива для домов, не подключённых к централизованному отоплению;

75% скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.

Для ветеранов войны, имеющих статус инвалида вследствие войны, действуют еще более широкие социальные гарантии. В таком случае закон предусматривает 100% компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг.

На какую площадь распространяются льготы

В то же время скидки на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются не на всю площадь жилья, а только в пределах установленных государством социальных нормативов.

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", льгота распространяется на:

21 кв. м отапливаемой площади на каждого члена семьи;

дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.

Если же семья состоит исключительно из нетрудоспособных лиц, применяются увеличенные нормативы. В таком случае льготы предоставляются в пределах 42 кв. м отапливаемой площади на каждого члена семьи и дополнительно 21 кв. м на семью.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как участнику боевых действий получить бесплатный земельный участок. Во время войны эта процедура приостановлена. В то же время каждый может "забронировать" землю.

Также Новини.LIVE писали, кому из участников боевых действий могут аннулировать льготы в июле. В целом социальные гарантии ветеранам предоставляются без ограничения по времени. Однако в некоторых случаях статус и льготы могут быть отменены.